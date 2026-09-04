شنّت قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة 04 أيلول/سبتمبر 2026، سلسلة اقتحامات شملت عددًا المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلين، وتخللها حملات دهم واعتداءات، أسفرت عن إصابات واعتقالات وإغلاقات.

وأفادت مصادر محلية بإصابة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا بالرصاص الحي في قدمه خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي السياق ذاته أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء رش مستوطنين غاز الفلفل باتجاه مركبات الفلسطينيين على طريق أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم.

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال قرية رمانة غرب جنين، كما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب المدينة وبلدة الزبابدة جنوبها، ومداهمت عددًا من المنازل خلال اقتحام بلدة كفرذان غرب جنين.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عصام زيدان خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال المدينة.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق المدينة، ونفذ مستوطنون بحراسة جنود الاحتلال جولات استفزازية بين منازل الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، كما أدوا طقوسًا تلمودية داخل مقام إسلامي في قرية عورتا جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة “الحفر” في قرية دير جرير شرق رام الله، وأغلقت عددًا من البوابات في المنطقة الشرقية من المحافظة.

وفي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات للمنازل واعتقلت الشاب نضال شاهر منزله، وجرى مداهمة منزل آخر في القرية.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا وفتشته في “حارة أبو سنينة” بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، واقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية ومداهمت منزلًا فيها.

وفي طوباس اندلعت مواجهات قرب مدخل مخيم الفارعة جنوب المدينة أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، كما داهمت منزلًا في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شاب بزعم محاولته طعن أحد عناصر شرطة الاحتلال في القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط الجامع الشرقي ببلدة حزما شمال القدس المحتلة.



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