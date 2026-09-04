عراقجي لنظيره الأردني: كم يجب على إيران أن تنتظر للرد على المعتدي؟

ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الذي اعتبر أن رد إيران على الاعتداءات الأميركية بعد ساعات من بدء الحرب "يعني أن هجومها ليس رد فعل"، في محاولة لتبرير استخدام الجيش الأميركي للأراضي الأردنية وبعض الدول العربية الأخرى للهجوم على إيران.

وكتب الوزير عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس"، ردًا على الصفدي، متسائلًا: "كم من الوقت يرى وزير الخارجية الأردني أنه يتعين على إيران أن تنتظر قبل أن ترد على معتد لا يحترم سيادة العرب ولا إيران؟".

أضاف عراقجي: "هل هو حقًا غير مدرك أن المجال الجوي والأراضي والمياه العربية استخدمت في الهجمات الأميركية الأولى التي أسفرت عن مقتل إيرانيين أبرياء؟".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك في فيينا مع وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا بياته ماينل-رايسينغر أمس الخميس، إن الهجمات الإيرانية على الأردن ودول في المنطقة بدأت بعد ساعات من انطلاق الحرب الأخيرة، ما يعني أنها لم تكن ردًا على الحرب الأميركية".

ورغم أن الاعتداءات الأميركية انطلقت من الأراضي الأردنية وبعض الدول العربية الأخرى، إلا أن الوزير الصفدي زعم في تصريحاته أن "الأردن والدول العربية لم تكن طرفًا في الحرب، وأنها عملت على منع اندلاعها"، متجاهًا وجود القواعد العسكرية الأميركية في الأردن ودول المنطقة.

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