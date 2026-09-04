‏استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الجمعة 4 أيلول/سبتمبر 2026، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر على رأس وفد من المجلس عرض مع بري برامج عمل "مجلس الجنوب" المتصلة بمواجهة التداعيات الناجمة عن العدوان "الإسرائيلي" على مختلف المستويات ومواكبة ملف إغاثة النازحين.

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‏وقال حيدر، عقب اللقاء: "وضعنا دولة الرئيس بما يقوم به المجلس حاليًا وخاصةً في هذه الظروف بعد الحرب الأولى والثانية، تحديدًا في موضوع إغاثة النازحين وما قدّمه مجلس الجنوب، وأيضًا ما يقوم به مجلس الجنوب بعد وقف إطلاق النار تحديدًا في موضوع تأهيل المدارس لتمكين الطلاب الجنوبيين من العودة إلى المدارس وممارسة العام الدراسي بشكل طبيعي".

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‏أضاف: "أيضًا نقوم بالكثير من الخدمات التي تساعد على تعزيز صمود أهلنا في الجنوب وتمكينهم من البقاء بأرضهم، وتشجيعهم على العودة إلى أرضهم عبر تقديم الخدمات اليومية التي يحتاجون إليها".

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‏وردًا على سؤال حوال دور "مجلس الجنوب" في المرحلة الراهنة وتأمين بدل الإيواء، أجاب حيدر: "مجلس الجنوب منذ اللحظة الأولى بدأ بمسح الأضرار، سواء في المرحلة الماضية وكذلك حاليًا، نحن اليوم مسحنا الأضرار في العديد من القرى وتحضير الملفات تمهيدًا لإعادة الإعمار فور توافر الأموال اللازمة".

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‏واستدرك قائلًا: "لكن، لنكن واقعيين، فإمكانات الدولة الحالية غير قادرة على القيام بعملية إعادة الإعمار، هذا يحتاج إلى دعم دولي، وتحديدًا عربي وتحديدًا خليجي لإعادة الإعمار. لذلك، تحتاج مسألة إعادة الإعمار إلى مزيد من الوقت وهي مرتبطة ببعض الحلول السياسية، لكن هناك بعض الخطوات التي تتعلّق بإعادة الإعمار قابلة للتنفيذ سريعًا، وخطوات تتعلّق بتأمين بعض المنازل الجاهزة لمن يحتاج إلى ذلك، هذا الأمر (سيُنفَّذ) قريبًا إن شاء الله، ونحن لن ننتظر إعادة الإعمار للالتفات إلى الناس من هذه النواحي".

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‏واستقبل بري كلًّا من رئيس مجلس إدارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" بشارة الأسمر الذي وضعه في أجواء الانطلاقة الجديدة لمجلس إدارة الصندوق وطلب دعمه في مشاريعه. كما استقبل بري المدّعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.

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