كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي ‏قاليباف: إيران ترحب بفكرة الصين لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة

إيران

‏الشيخ إيجئي: إيران تُثبت للعالم استقرارها الإستراتيجي رغم العدوان الأميركي
🎧 إستمع للمقال
إيران

‏الشيخ إيجئي: إيران تُثبت للعالم استقرارها الإستراتيجي رغم العدوان الأميركي

2026-09-04 21:38
46

‏‏أكد رئيس السلطة القضائية في إيران الشيخ غلام حسين محسني إيجئي أن "إيران تعرّضت هذا العام لهجمات وعدوان أميركي غير مشروع، لكن بفضل الحضور الشعبي القوي والدعم الشامل للنظام، أثبتت للعالم استقرارها وثباتها الإستراتيجي".

‏الشيخ ايجئي الذي يزور الهند للمشاركة في اجتماع المسؤولين القضائيين لدول بريكس، التقى على هامش هذا الاجتماع برئيس المحكمة العليا في الصين تشانغ جون والذي يعتبر أعلى مسؤول قضائي صيني، وخلال هذا اللقاء، أشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى العلاقات المتينة بين إيران والصين، وأكد على أهمية ربط التعاون القانوني والقضائي بتوسيع العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

‏كما أشار إيجئي، في معرض حديثه عن العلاقات الواسعة لإيران مع جميع الدول الأعضاء في "بريكس"، وخاصة الصين، إلى أن إنشاء وتوسيع قنوات التواصل في المجالات القضائية يمكن أن يكون بمثابة ذراع داعمة تعزز العلاقات في سائر المجالات الإستراتيجية.

‏وأكد إيجئي أيضًا على ضرورة تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الدول الأعضاء في "بريكس"، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الخبرات الصينية وتقديم الخبرات الإيرانية في مسار تعميق التعاون القانوني والقضائي يمكن أن يؤدي إلى إنشاء شبكة تواصل متينة في جميع المجالات المنشودة في إطار كتلة "بريكس".

‏وأكد الشيخ محسني إيجئي على الإرادة الحازمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توسيع العلاقات مع الصين، وقال: "إن إيران الإسلامية تعرضت خلال العام الجاري لهجمات واعتداءات غير قانونية من قبل الولايات المتحدة، إلا أنها بفضل الحضور القوي للشعب في الساحة ودعمهم الشامل للبلاد ولمسؤولي النظام، أثبتت للعالم تماسكها واستقرارها الإستراتيجي".

‏من جانبه، شدد رئيس المحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية على أهمية العلاقات بين إيران والصين، وقال: "على الرغم من كل التقلبات الإقليمية والدولية، لطالما تمتعت الصين وإيران بعلاقات سليمة ومستقرة، وقدّمتا الدعم والتعاون لبعضهما، ونأمل أيضًا في تعزيز هذا التعاون الإستراتيجي بين البلدين".

الكلمات المفتاحية
أميركا إيران غلام حسين محسني إيجئي
إقرأ المزيد
المزيد
‏قاليباف: إيران ترحب بفكرة الصين لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة
‏قاليباف: إيران ترحب بفكرة الصين لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة
إيران منذ 43 دقيقة
‏الشيخ إيجئي: إيران تُثبت للعالم استقرارها الإستراتيجي رغم العدوان الأميركي
‏الشيخ إيجئي: إيران تُثبت للعالم استقرارها الإستراتيجي رغم العدوان الأميركي
إيران منذ 52 دقيقة
العميد إلهامي: قوات الدفاع الجوي طوّرت منظومات متقدمة وحيّدت طائرات العدو
العميد إلهامي: قوات الدفاع الجوي طوّرت منظومات متقدمة وحيّدت طائرات العدو
إيران منذ 8 ساعات
الجيش الايراني: العدو فشل في تحقيق 20 هدفًا وضعها لحربه على إيران
الجيش الايراني: العدو فشل في تحقيق 20 هدفًا وضعها لحربه على إيران
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
‏قاليباف: إيران ترحب بفكرة الصين لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة
‏قاليباف: إيران ترحب بفكرة الصين لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة
إيران منذ 43 دقيقة
‏الشيخ إيجئي: إيران تُثبت للعالم استقرارها الإستراتيجي رغم العدوان الأميركي
‏الشيخ إيجئي: إيران تُثبت للعالم استقرارها الإستراتيجي رغم العدوان الأميركي
إيران منذ 52 دقيقة
قاليباف لوزير الخزانة الأميركي: راقب النفط والسندات والعالم يتابع انهيار مخزوناتكم
قاليباف لوزير الخزانة الأميركي: راقب النفط والسندات والعالم يتابع انهيار مخزوناتكم
إيران منذ يوم
إيران تضرب أميركا في الأردن..
إيران تضرب أميركا في الأردن.. "تيتين" لم تعد آمنة
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة