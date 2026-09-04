‏‏أكد رئيس السلطة القضائية في إيران الشيخ غلام حسين محسني إيجئي أن "إيران تعرّضت هذا العام لهجمات وعدوان أميركي غير مشروع، لكن بفضل الحضور الشعبي القوي والدعم الشامل للنظام، أثبتت للعالم استقرارها وثباتها الإستراتيجي".

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‏الشيخ ايجئي الذي يزور الهند للمشاركة في اجتماع المسؤولين القضائيين لدول بريكس، التقى على هامش هذا الاجتماع برئيس المحكمة العليا في الصين تشانغ جون والذي يعتبر أعلى مسؤول قضائي صيني، وخلال هذا اللقاء، أشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى العلاقات المتينة بين إيران والصين، وأكد على أهمية ربط التعاون القانوني والقضائي بتوسيع العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

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‏كما أشار إيجئي، في معرض حديثه عن العلاقات الواسعة لإيران مع جميع الدول الأعضاء في "بريكس"، وخاصة الصين، إلى أن إنشاء وتوسيع قنوات التواصل في المجالات القضائية يمكن أن يكون بمثابة ذراع داعمة تعزز العلاقات في سائر المجالات الإستراتيجية.

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‏وأكد إيجئي أيضًا على ضرورة تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الدول الأعضاء في "بريكس"، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الخبرات الصينية وتقديم الخبرات الإيرانية في مسار تعميق التعاون القانوني والقضائي يمكن أن يؤدي إلى إنشاء شبكة تواصل متينة في جميع المجالات المنشودة في إطار كتلة "بريكس".

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‏وأكد الشيخ محسني إيجئي على الإرادة الحازمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توسيع العلاقات مع الصين، وقال: "إن إيران الإسلامية تعرضت خلال العام الجاري لهجمات واعتداءات غير قانونية من قبل الولايات المتحدة، إلا أنها بفضل الحضور القوي للشعب في الساحة ودعمهم الشامل للبلاد ولمسؤولي النظام، أثبتت للعالم تماسكها واستقرارها الإستراتيجي".

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‏من جانبه، شدد رئيس المحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية على أهمية العلاقات بين إيران والصين، وقال: "على الرغم من كل التقلبات الإقليمية والدولية، لطالما تمتعت الصين وإيران بعلاقات سليمة ومستقرة، وقدّمتا الدعم والتعاون لبعضهما، ونأمل أيضًا في تعزيز هذا التعاون الإستراتيجي بين البلدين".

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