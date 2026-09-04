‏أكد الناطق باسم حركة حماس أن تصاعد تصريحات وزراء في حكومة الاحتلال بشأن استمرار تبني مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة يمثل تطورًا بالغ الخطورة، ويكشف أن الاحتلال لم يتخلّ عن هذا المخطط، ويسعى إلى إعادة طرحه وترويجه بما يخدم حساباته السياسية والانتخابية.

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‏وأضاف قاسم أن "هذه التصريحات تفسر استمرار الاحتلال في الحرب على قطاع غزة، وتشديد الحصار، وسياسات التجويع والتعطيش، وعرقلة الإعمار، ومنع إدخال المواد والمستلزمات الضرورية للقطاع الصحي، في محاولة لفرض واقع إنساني ومعيشي قاسٍ يدفع باتجاه تنفيذ مخططات التهجير".

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‏ودعا الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والموحد لمواجهة هذه المخططات واتخاذ مواقف وإجراءات فاعلة لإفشالها، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية وللأمن القومي العربي والإسلامي.

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‏وأكد قاسم أن موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا وحازمًا قادر على قطع الطريق أمام مخططات الاحتلال وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

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