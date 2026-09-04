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‏بيسكوف: أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية
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عربي ودولي

‏بيسكوف: أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية

2026-09-04 22:01
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‏أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أي منشآت غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستتحول إلى أهداف مشروعة للقوات المسلحة الروسية، لافتًا في الوقت ذاته إلى مواصلة الاتصالات المتعلقة بالتسوية واستعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي.

‏وأوضح بيسكوف، خلال إحاطة صحافية تعليقًا على تقارير تتحدث عن خطط لإنشاء خط لإنتاج صواريخ بعيدة المدى داخل الأراضي الأوكرانية، أن مظاهر عسكرة أوكرانيا ستشكل عبئًا إضافيًا على الأوكرانيين أنفسهم.

‏وفي ما يخص جهود التسوية وظهور مبادرات سلام جديدة، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن العمل والاتصالات لا يزالان مستمرين، مجددًا تأكيد استعداد روسيا للانتقال إلى حل سلمي وتحقيق أهدافها عبر الوسائل السلمية، ومعربًا عن وجود نية لدى الأميركيين لمواصلة جهود الوساطة.

‏وعن إمكانية الإعلان عن اتصالات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بيّن بيسكوف أنه سيعلن عن هذه التطورات فور وقوعها، مشددًا على أن موقف موسكو الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين قبل عامين في وزارة الخارجية ثابت لا يتزعزع.

‏وحول الاتهامات الألمانية المتعلقة بحادثة طائرة لايبزيغ المسيّرة، جزم بيسكوف برفض الكرملين لهذه الادعاءات باعتبارها تفتقر إلى أي حجج مقنعة، مستغربًا غياب أي موقف ألماني مماثل تجاه ملف تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي" والتغاضي عن الإشارة إلى أوكرانيا في هذا الصدد.

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