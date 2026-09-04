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الخارجية اليمنية: استمرار جرائم العدو "الإسرائيلي" تؤكد صوابية خيار الجهاد والمقاومة
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، أن الجرائم المستمرة للعدو "الإسرائيلي" بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، والتوسع في احتلال الأراضي وتدمير المنازل، يؤكد صوابية خيار الجهاد والمقاومة وفشل الخيارات الأخرى.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صادر عنها، أن المشاكل الداخلية للبلدان الإسلامية حالت بينها وبين اضطلاعها بواجبها ومسؤوليتها في مواجهة العربدة الصهيونية المستمرة.
وأشارت إلى أن الأنظمة التي تعمل على تغذية الصراعات وتأزيم الوضع الداخلي للبلدان الإسلامية شريكة للكيان "الإسرائيلي" في جرائمه.
وقال البيان، إن "الجمهورية اليمنية تعي جيدًا حجم المؤامرة وطبيعة الصراع القائم، وتتعامل مع الأحداث الداخلية والخارجية بوعي ومسؤولية".
وأضافت الخارجية اليمنية في بيانها، أن "اليمن أثبت طوال المراحل الماضية أن مواجهته للتحديات أثمر فاعلية كبيرة في التعاطي مع القضايا الكبرى".