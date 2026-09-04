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‏الخارجية اليمنية: استمرار جرائم العدو
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‏الخارجية اليمنية: استمرار جرائم العدو "الإسرائيلي" تؤكد صوابية خيار الجهاد والمقاومة

2026-09-04 22:41
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‏أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، أن الجرائم المستمرة للعدو "الإسرائيلي" بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، والتوسع في احتلال الأراضي وتدمير المنازل، يؤكد صوابية خيار الجهاد والمقاومة وفشل الخيارات الأخرى.

‏وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صادر عنها، أن المشاكل الداخلية للبلدان الإسلامية حالت بينها وبين اضطلاعها بواجبها ومسؤوليتها في مواجهة العربدة الصهيونية المستمرة.

‏وأشارت إلى أن الأنظمة التي تعمل على تغذية الصراعات وتأزيم الوضع الداخلي للبلدان الإسلامية شريكة للكيان "الإسرائيلي" في جرائمه.

‏وقال البيان، إن "الجمهورية اليمنية تعي جيدًا حجم المؤامرة وطبيعة الصراع القائم، وتتعامل مع الأحداث الداخلية والخارجية بوعي ومسؤولية".

‏وأضافت الخارجية اليمنية في بيانها، أن "اليمن أثبت طوال المراحل الماضية أن مواجهته للتحديات أثمر فاعلية كبيرة في التعاطي مع القضايا الكبرى".

الكلمات المفتاحية
المقاومة العدو الصهيوني وزارة الخارجية اليمنية
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