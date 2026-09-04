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لبنان

وزير الصحة: طالما هناك احتلال فهناك مقاومة
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لبنان

وزير الصحة: طالما هناك احتلال فهناك مقاومة

2026-09-04 23:28
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أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الظروف الراهنة فرضت حضور ملفات ساخنة جدًا على طاولة الحكومة، مشددًا على أن موقف وزراء الثنائي الوطني يتميز بالقوة والفاعلية داخل جلسات مجلس الوزراء، وأنهم ليسوا شهود زور على ما يُطرح.

وأوضح ناصر الدين، في مقابلة مع المنار، أن التصرف بمسؤولية وحكمة داخل الحكومة يأتي منعًا لتأجيج الشارع وإشعال الفتنة في البلاد، مجددًا التأكيد على معادلة أنه طالما يوجد احتلال فإن المقاومة تبقى قائمة، ومؤكدًا الحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تستفيد من قوة المقاومة.

وأشار وزير الصحة إلى أنه اعترض خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء على الطلب الموجه للجيش اللبناني بالانسحاب من مناطق في الجنوب وإعادة تموضعه، مؤكدًا التأييد لبسط سلطة الدولة القادرة بالفعل على حماية المواطنين من الاعتداءات "الإسرائيلية".

ولفت ناصر الدين إلى أنه خاطب رئيس الجمهورية مباشرة خلال جلسة حكومية متسائلاً عن كيفية الذهاب إلى المفاوضات من دون أوراق قوة تدعم الموقف اللبناني.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية وزارة الصحة اللبنانية الثنائي الوطني ركان ناصر الدين
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