أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن الحصيلة الأولية لغارات العدو "الإسرائيلي" التي استهدفت مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي، الجمعة 4 أيلول/سبتمبر 2026، بلغت 3 شهداء و23 جريحًا.

وبحسب بيان وزارة الصحة، أدت الغارة على بلدة الرمادية بقضاء صور، مساء اليوم، إلى ارتقاء شهيد وإصابة 15 آخرين، من بينهم 6 مسعفين من كشافة الرسالة و3 سيدات وطفلتان. كما أدى استهداف دراجة نارية في بلدة كفررمان بقضاء النبطية إلى ارتقاء شهيدين.

وأصيب 3 أشخاص في النبطية الفوقا من بينهم سيدة، و4 جرحى في ميفدون بقضاء النبطية من بينهم سيدتان، إضافة إلى إصابة شخص من الجنسية السورية في عين التينة بالبقاع الغربي.

وتزامن ذلك مع سلسلة غارات صهيونية استهدفت بلدة الكفور، ومحيط تلة الدبشة على دفعتين، وحي الرويس الواقع على أطراف مدينة النبطية.

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