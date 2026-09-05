واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت (5 أيلول/سبتمبر 2026)، شملت اقتحام بلدات ومناطق سكنية، واعتقال مواطن فلسطيني، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون على ممتلكات المواطنين.

اقتحام البيرة ومخيم الأمعري

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة ومخيم الأمعري، في محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت مخيم الأمعري الواقع جنوبي مدينة رام الله، إلى جانب أحياء "سطح مرحبا" و"جبل الطويل" و"أم الشرايط" في مدينة البيرة.

وبحسب مصادر أمنية نقلت عنها وكالة "وفا"، لم يُبلّغ عن وقوع اعتقالات أو إصابات خلال الاقتحام.

اقتحام كفر عقب شمال القدس

وفي شمال مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب، حيث دخلت شارع المطار ومنطقة المعهد.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت عند مدخل مخيم قلنديا المجاور أثناء مرورها، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

مداهمة النزلة الشرقية وقفين شمال طولكرم

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجرًا، بلدتي النزلة الشرقية وقفين، شمال طولكرم.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددًا من آليات الاحتلال ودورياته الراجلة جابت شوارع وأحياء البلدتين، بالتزامن مع عمليات تفتيش وتمشيط، من دون الإبلاغ عن اعتقالات.

اعتقال مواطن من بيت لحم

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن كريم عساكرة أثناء مروره عبر حاجز الكونتينر العسكري، شرق المدينة، وفق المصادر.

اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطن على ممتلكات المواطنين في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق المحافظة، فيما اقتحم مستوطن آخر، برفقة أغنامه، محيط منزل عائلة صويص في المنطقة نفسها، وعبث بممتلكات العائلة، كما حطم عددًا من الأشجار المحيطة بالمنزل.

وتتعرض منطقة خلايل اللوز والقرى والتجمعات الواقعة جنوب شرق بيت لحم لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تشمل مهاجمة المنازل، وإتلاف المزروعات والأشجار، وإطلاق المواشي في الأراضي الزراعية.

70 عملية هدم خلال تموز

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت كشفت فيه "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، قبل أيام، عن تنفيذ سلطات الاحتلال 70 عملية هدم خلال شهر تموز/يوليو الماضي، طالت 155 منشأة فلسطينية، من بينها 39 منزلًا مأهولًا و99 منشأة زراعية.

وتركزت غالبية عمليات الهدم في مدينتي قلقيلية والقدس، إلى جانب توزيع 51 إخطارًا بالهدم، تركزت في محافظتي بيت لحم والخليل.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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