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اعتداءات "إسرائيلية" متواصلة في سورية.. مداهمة منزل وتوغلات في درعا

2026-09-05 11:23
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 تواصل القوات "الإسرائيلية" اعتداءاتها داخل الأراضي السورية، إذ نفذت صباح اليوم السبت (5 أيلول/سبتمبر 2026) عملية مداهمة لمنزل في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع إطلاق النار في الهواء، من دون ورود معلومات عن تسجيل اعتقالات.

وفي سياق متصل، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل أمس الجمعة، بتحليق طائرات حربية "إسرائيلية" في أجواء محافظة درعا، عقب تنفيذ القوات "الإسرائيلية" ثلاث عمليات توغّل بري في مناطق متفرّقة من ريف المحافظة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، جاء التحليق الجوي بعد ساعات من تحرّكات للقوات "الإسرائيلية" داخل الأراضي السورية، في ظل استمرار وتيرة النشاط العسكري "الإسرائيلي" في محافظتي درعا والقنيطرة.

وكان المرصد السوري قد وثّق خلال الساعات الماضية ثلاث عمليات توغّل بري للقوات "الإسرائيلية" في ريف درعا، ضمن سلسلة من التحرّكات العسكرية المتكرّرة في مناطق الجنوب السوري.

وتأتي هذه التحرّكات في ظلّ استمرار التوغّلات "الإسرائيلية" داخل الأراضي السورية المحاذية لـ"المنطقة العازلة"، وسط مخاوف من اتساع نطاقها وترسيخ وجود عسكري "إسرائيلي" في مواقع جديدة، في انتهاك متكرّر للمنطقة المشمولة باتفاق "فضّ الاشتباك" لعام 1974.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني سورية الاعتداءات الإسرائيلية
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