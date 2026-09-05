في العالم الواقعي، نلتقي بالناس وجهًا لوجه؛ نقرأ لغة أجسادهم، ونزن كلماتنا بمدى تأثيرها الفوري عليهم. لكن، ما إن نفتح أجهزتنا ونلج إلى عالم شبكات التواصل الاجتماعي، حتى تتغير قواعد اللعبة تمامًا؛ فنجد الشخص الوديع في حياته أضحى حادًا على المنصات، والمتواضع يجنح للاستعراض، والمنطوي يمارس القيادة.

فما الذي يحدث خلف هذه الشاشات الصغيرة؟ ولماذا تتسع الفجوة بين من نكونه في الحقيقة، ومن ندعيه على الإنترنت؟

تشريح القناع الرقمي

ليس اختلاف سلوك الإنسان على الإنترنت مجرد "نفاق" أو تصنّع رخيص، بل هو نتيجة هندسة رقمية أُعدت بعناية لتحفز مكامن خاصة في النفس البشرية:

تأثير الغطاء الرقمي:

يمنح الهاتف شعورًا مزيفًا بالأمان والمسافة. وعندما يختفي التواصل البصري المباشر، يقل الحذر الاجتماعي، فيطلق المرء العنان لآراء ومشاعر لم يكن ليجرؤ على إبدائها في مجلس واقعي.

إخراج المشهد:

في الواقع، لا يمكننا إخفاء عثراتنا اليومية، أما على المنصات، فنحن المخرجون والمصممون، ننتقي أفضل لحظاتنا، ونعدل صورنا، وننمّق كلماتنا لنعرض "النسخة المحسّنة" منا فقط.

سباق الدوبامين:

صُممت هذه المنصات لتكافئ المبالغة والجرأة؛ فالإعجابات والتفاعلات تُترجم في الدماغ كمكافآت سريعة. ومع الوقت، يندفع الفرد لتضخيم أفكاره أو اتخاذ مواقف حادة لجلب الانتباه.

كيف نتعامل مع هذا الواقع؟

إن الإدراك الذاتي لهذه الظاهرة هو أول طريق الاتزان الرقمي، وهنا يتجلى المبدأ القرآني الشامل الذي يحدد المسؤولية الذاتية عن كل ما نكتبه أو نراه أو نشهده في هذا العالم الرقمي، كما قال تعالى:

"إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" [الإسراء: 36]

ولكي تعيش في هذا العالم دون أن تفقد نفسك أو تضللك شاشته، إليك قواعد التعامل الأساسية:

1. مع نفسك (استعادة الأصالة والمسؤولية)

اختبار المجلس والضمير: قبل أن تنشر أي تعليق، استشعر أن سمعك وبصرك وقلبك مسؤولة عما تسجله، واسأل نفسك: "هل أستطيع قول هذا الكلام بنفس النبرة أمام هذا الشخص وجهًا لوجه؟" إن كانت الإجابة لا، فأعد صياغته.

البحث عن الأثر لا التفاعل: لا تجعل قيمتك أو صحة رأيك مرهونة بعدد «الإعجابات». الكلمة المتزنة الصادقة أثمن بكثير من إثارة الجدل العابر.

فترات الصمت الرقمي: احرص على قطع الاتصال بالشبكات دوريًا، لتستعيد هدوء تفكيرك وحساسيتك الفطرية في التواصل الإنساني.

2. مع ما تراه (التفكير النقدي وحماية الفؤاد)

لا تقارن كواليسك بمشاهد الآخرين: ما تراه على الإنترنت ليس سوى الـ 1% الأفضل من حياة الناس. لا تقارن يومياتك العادية بتفاصيل مخرجة بعناية.

لا تأخذ الحدة بشكل شخصي: الوقاحة أو الهجوم على المنصات غالبًا ما يكونان تفريغًا لكبت أو مشاكل خاصة بالمُرسل، ولا تعكس قدرك الحقيقي.

تجنب الجدال العقيم: الخوارزميات تخدم من يصرح وينحاز، والبيئة الرقمية نادرًا ما تُغير العقول. الانسحاب من النقاشات المتعصبة هو دائمًا القرار الذكي.

كلمة أخيرة

إن شبكات التواصل الاجتماعي أداة ممتازة لتوسيع الآفاق ونقل المعرفة وتطوير المهارات، لكنها خادمة سيئة إن أصبحت هي المعيار الذي نزن به ذواتنا والآخرين. العالم الحقيقي هو ما نعيشه ونلمسه بحواسنا، لا ما تمليه علينا الخوارزميات وراء الزجاج الأملس، فحافظ على جوهرك، وتذكّر دائمًا أن كل خطوة رقمية تتطلب وعيًا ومسؤولية أخلاقية.

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