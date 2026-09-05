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‏شهيدة و5 جرحى وتدمير منزل أثري وحديقة عامة حصيلة التصعيد الصهيوني على النبطية
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لبنان

‏شهيدة و5 جرحى وتدمير منزل أثري وحديقة عامة حصيلة التصعيد الصهيوني على النبطية

2026-09-05 20:46
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‏أدّى التصعيد الصهيوني المعادي منذ ليل الجمعة - السبت واليوم على منطقة النبطية إلى استشهاد مواطنة وجرح 5 آخرين وتدمير العديد من المنازل وحديقة عامة.

‏فقد أدت الغارات الجوية التي شنّها الطيران الحربي الصهيوني المعادي على بلدة ميفدون مستهدفًا مبنى سكنيًّا إلى استشهاد المواطنة مريم جمال سلامة (18 عامًا) وجرح 5 آخرين، عملت فرق الإغاثة والإسعاف من مختلف الجمعيات على سحبهم من تحت الردم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

‏وتعرضت بلدة الكفور لعدوان جوي هو الأول الذي تتعرض له بعد اتفاق وقف إطلاق النار منذ شهرين ونصف الشهر تقريبًا، والذي ما زال العدو يخرقه، ودمّرت الطائرات الحربية المعادية منزل النائب السابق الراحل حبيب صادق، تدميرًا كاملًا، وكان المنزل يعد متحفًا للفنون وللثقافة وصرحًا للقاء الأدباء والفنانين، وكان يحوي مكتبة أدبية وثقافية مميزة تخص النائب السابق صادق إضافة إلى لوحات فنية نادرة، بحسب ما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام.

‏وشنّت الطائرات المعادية غارة عنيفة على حديقة السيدة المعصومة في حي الرويس في الطرف الجنوبي لمدينة النبطية ودمرت منشآتها تدميرًا كاملًا، وهي كانت حديقة عامة مفتوحة للعموم تشرف عليها بلدية النبطية وافتتحت عام 2014، وكان فيها مساحات خضراء وملاعب ومقهى وأماكن للعب واللهو للأطفال والفتية وغرف منامة.

‏وأدت الغارة على ساحة بلدة النبطية الفوقا إلى تدمير مبنى سكني بالكامل. كما تعرض مبنى في طلعة النبطية- شوكين لغارة ألحقت أضرارًا كبيرة فيه. 

‏وتعرضت قبل ظهر اليوم السبت أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون لقصف مدفعي مركز، وسجل اشتعال النيران في الحقول جراء القصف المعادي.

‏وسُجّل تحليق منطاد معادٍ في أجواء زوطر الشرقية بالتزامن مع تحرك لآليات مؤللة معادية داخل البلدة، وأفيد أن إطلاق المنطاد يأتي في مهمة دعم لوجستي للقوات الصهيونية المعادية في البلدة.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقف إطلاق النار العدوان الصهيوني
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