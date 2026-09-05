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إيران

الحرس الثوري يحذر من عبور ممرات مائية غير مسموح بها.. استهدفنا ناقلات أميركية
إيران

الحرس الثوري يحذر من عبور ممرات مائية غير مسموح بها.. استهدفنا ناقلات أميركية

2026-09-05 23:04
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‏أصدرت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران بيانًا أعلنت فيه أنه "صباح اليوم (السبت 5 أيلول/سبتمبر 2026)، شن الجيش الأميركي الإرهابي والمعتدي، في عمل وحشي ونابع من اليأس، هجومًا على ثلاث ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أثناء إغلاق مضيق هرمز، ما أسفر عن وقوع أضرار".

‏وأضاف البيان أن "مقاتلي القوات البحرية للحرس، بالاستعانة بقدرة الله التي لا تنفد، وبدعم ومساندة منكم أيها الشعب الشجاع، وامتثالًا للآية النورانية من القرآن الكريم التي تقول: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾، استهدفوا ثلاث ناقلات نفط في مسار غير مسموح به في مضيق هرمز، وثلاث سفن تابعة لأميركا التي تقتل الأطفال في مناطق أخرى".

‏وحذّرت القوات البحرية للحرس الثوري طواقم "السفن الموجودة في الخليج والقريبة من مضيق هرمز من أن ينخدعوا بالجيش الأميركي الإرهابي"، وخاطبتهم قائلة: "امتنعوا عن أي تحرك مشبوه بهدف العبور عبر الممرات المائية غير المسموح بها، وإلا فستكونون عرضة للاستهداف".

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حرس الثورة الاسلامية الوعد الصادق 4
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