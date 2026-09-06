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إيران

قاآني: القوة الدفاعية للمقاومة ستؤدي لإزالة
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إيران

قاآني: القوة الدفاعية للمقاومة ستؤدي لإزالة "إسرائيل"

2026-09-06 00:01
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أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أن "حزب الله لبنان شجرة باسقة ذات جذور عميقة وإلهية وشعبية، وهو واقع لا يتغير في لبنان العزيز"، مشددًا على أن الحزب "سيضمن كل يوم عزّة لبنان واستقلاله، وهو ينمو ويزداد رفعةً وفخرًا أكثر من ذي قبل".

وأوضح قاآني أن "القوة العملياتية والدفاعية للمقاومة وحزب الله ستؤدي بلا شك إلى إزالة "إسرائيل" من المنطقة"، لافتًا إلى أن "الأزمات العميقة والشاملة العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية وضعت "إسرائيل" على أعتاب الانهيار".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية اسماعيل قاآني حرس الثورة الاسلامية
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