وسط صمت لبناني رسمي مطبق، صعّد الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ منتصف الليل وحتى ساعات صباح الأحد (6 أيلول 2026)، اعتداءاته على مناطق جنوبية عدة، منفذًا سلسلة من الغارات الجوية وغارات من الطيران المسيّر والقصف المدفعي، أسفرت عن ارتقاء 4 شهداء ووقوع 20 جريحا في حصيلة أولية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، إلى جانب دمار واسع في المنازل والمباني والمنشآت.

تركّزت غارات العدو الحربية على: بلدات كفررمان والنبطية والنبطية الفوقا وعربصاليم، فيما استهدف طيران العدو المسيّر محيط دار المعلمين بين النبطية والنبطية الفوقا، وتعرضت مناطق وادي السلوقي والحجير والمنصوري ودوحة كفررمان لقصف مدفعي.

هذا؛ وقد بدأ طيران العدو الحربي غاراته فجرًا باستهداف منزل مختار بلدة كفررمان السابق الشهيد علي معلم، قرب المدينة الصناعية في البلدة، ما أدى إلى تدميره وإصابة عدد من الأشخاص، تلقوا العلاج في مستشفيات النبطية. في بلدة عربصاليم، هدّد جيش العدو بقصف أحد المباني، قبل أن تشن طائراته الحربية غارة على منزل آخر، ما أدى إلى استشهاد بسيمة حيدر حسن وإسراء بهجة، وإصابة ستة آخرين نقلتهم فرق الإسعاف إلى مستشفيات النبطية. كما استهدف الطيران الحربي لاحقًا المبنى الذي كان قد هدّد بقصفه، وهو فيلا المواطن محمد حيدر المؤلفة من عدة طبقات، والواقعة على كتف وادي نهر عربصاليم، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

في النبطية الفوقا، دمّرت غارة جوية قصر المواطن حسن عيسى غندور في حي آل غندور المحاذي لقصر شقيقه السفير السابق الراحل فؤاد غندور، والذي كان قد دُمّر بغارة جوية قبل أقل من شهر. كما استهدفت غارة أخرى جزءًا من مستشفى غندور، وهو مبنى متوقف عن العمل منذ سنوات، وأُفيد عن وقوع إصابات.

كما تعرضت مدينة النبطية لغارة عنيفة استهدفت مبنى أثريًا يملكه شقيق النائب ناصر جابر، وكان يضم سابقًا مطعم "أهل الدار" عند مدخل حي الراهبات، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وألحقت الغارة أضرارًا كبيرة بمبنى المصلحة المالية الإقليمية ومصلحة الزراعة في النبطية المحاذي للمكان المستهدف، كما تضررت عشرات المحال التجارية والمقاهي في محيط الغارة.

في سياق تصعيد العدو، استُهدفت حديقة "السيدة المعصومة"، في النبطية بغارة جوية دمّرت ما تبقى من منشآتها، بعد أن كانت قد تعرضت لغارة في وقت سابق.

كما نفذت مسيّرة للعدو غارة استهدفت دراجة نارية عند مفترق أبو علي حوماني على طريق النبطية - النبطية الفوقا قرب دار المعلمين، فيما استهدفت مسيّرة أخرى حي الدير في النبطية الفوقا.

وزارة الصحة

وفي وقت لاحق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن الحصيلة الأولية للغارات التي شنها العدو "الإسرائيلي" هذا الصباح وفق التالي:

- النبطية الفوقا: شهيدان وجريحان

- النبطية- حي الراهبات: 8 جرحى من بينهم سيدة وطفلة

- عربصاليم: شهيدتان و6 جرحى من بينهم طفلتان

- كفررمان: 4 جريحات

الكلمات المفتاحية