أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تدمير زورق مسيّر أميركي في منطقة مضيق هرمز.

وجاء في بيان للعلاقات العامة، في الحرس الثوري، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري هاجمت زورقًا مسيّرًا تابعًا للجيش الأميركي، في أثناء محاولته دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز.

وأكد البيان أن أي تحرك للعدو يخضع لمراقبة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، مشددًا على أنه سيرد على مثل هذه التحركات بحزم.

ورأى الحرس الثوري أن مضيق هرمز، بوصفه ممرًا مائيًا استراتيجيًا، يخضع لإدارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن أي تحرك من جانب الولايات المتحدة سيُواجَه بحزم.

ودعا البيان الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة والتخلي عما وصفها بـ"أعمالها الشريرة"، وختم: "وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

الكلمات المفتاحية