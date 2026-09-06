صدر عن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت البيان الآتي:

إثر نشر تصريحات ومواد، في بعض وسائل الإعلام اللبنانية، عن التطورات في جنوب لبنان، ونسبها إلى المواقف الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تؤكد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت أن ما أدلى به هؤلاء الأشخاص لا يعدو كونه تعبيرًا عن آرائهم ووجهات نظرهم الشخصية، ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسفارتها لا تعبّر عنها إلا الجهات الرسمية والممثلون المخوّلون بذلك.

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