واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع دخول الاتفاق يومه الـ٣٣٣، وسط إطلاق نار وقصف وعمليات نسف في عدد من المناطق.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنة وإصابة تسعة آخرين، بينهم أطفال، في مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهدت المواطنة لطيفة زياد جبر متأثرة بإصابتها جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر، لتلتحق بزوجها صقر أبو كريم.

وفجّر جيش العدو "الإسرائيلي" اليوم الأحد مجمع الصخرة التجاري في حي التفاح شرق مدينة غزة، وهو أحد أكبر المجمعات التجارية في القطاع، ما أدى إلى تطاير الشظايا وإصابة تسعة مواطنين، بينهم أطفال، بجراح.

كما واصلت آليات العدو "الإسرائيلية" إطلاق النار باتجاه مناطق في حيي الشجاعية والزيتون شرق وجنوب شرق مدينة غزة، فيما حلّقت مسيّرات "إسرائيلية" على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الغربية من القطاع.

وفي مدينة غزة، تستعد العائلات لتشييع جثامين ورفات نحو ١٠٠ شهيد من ثلاث عائلات، جرى انتشالهم خلال الأيام الماضية من حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء ١٣٤٤، إضافة إلى ٤٤٦٤ مصابًا، فيما بلغ عدد حالات انتشال الشهداء ٨١٥ حالة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٣ ألفًا و٦٥١ شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين ١٧٤ ألفًا و٥٧٥ مصابًا.

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