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لبنان

 وزارة الصحة تشجب تدمير مستشفى غندور: انتهاك جسيم يعكس تمادي الاعتداءات
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لبنان

 وزارة الصحة تشجب تدمير مستشفى غندور: انتهاك جسيم يعكس تمادي الاعتداءات "الإسرائيلية"

2026-09-06 12:41
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة العامة أنّ الغارات "الإسرائيلية" التي شنّتها قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد (6 أيلول 2026) أدّت إلى تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا بشكل كامل، ما يشكّل انتهاكًا جسيمًا إضافيًا للقانون الإنساني الدولي الذي ينصّ على حماية المنشآت الصحية، فيما العدو "الإسرائيلي" يتمادى في اعتداءاته على القطاع الطبي من دون حساب ومن دون أي اعتبار، ضاربًا بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي.

وأضاف البيان أنّ استهداف المستشفى يفاقم الخسائر التي يتكبّدها القطاع الصحي جرّاء العدوان المستمر، موضحًا أنّ هذا المستشفى اضطرّ للتوقّف عن العمل قبل حوالى شهرين بسبب تَركّز الاعتداءات "الإسرائيلية" على منطقة النبطية ومحيطها، بعدما قام بدور محوري خلال جولات الاعتداءات السابقة، إذ واظب على تقديم الخدمات الصحية للأهالي، كما تمّ اعتماده مركزًا للنزوح لفترة طويلة.

الكلمات المفتاحية
وزارة الصحة اللبنانية الجنوب العدوان الإسرائيلي
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