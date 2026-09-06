استنكرت نقابة أطباء بيروت بأشد العبارات الجريمة المتمثلة بتدمير مستشفى غندور من قبل "إسرائيل"، وأدانت هذا الاعتداء الإجرامي المتمادي على المنشآت الطبية والصحية، الذي يشكل استهدافها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والأعراف التي تجرّم المساس بحق الإنسان في العلاج والرعاية.

وقالت إن تدمير المستشفيات ليس استهدافًا للبنى التحتية فحسب، بل هو اعتداء مباشر على حياة المرضى والجرحى، وعلى الكوادر الطبية والتمريضية التي تعمل ليل نهار لإنقاذ الأرواح في ظروف استثنائية. وهو يشكل سابقة خطيرة تهدد ما تبقى من النظام الصحي في لبنان.

وأكدت النقابة أن الأماكن الطبية يجب أن تبقى خارج دائرة الصراعات، ومصونة بحكم القانون والإنسانية، وأن أي مس بها هو جريمة حرب مكتملة الأركان.

وبناءً عليه، طالبت نقابة أطباء بيروت مرة جديدة المجتمع الدولي والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على حماية المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين فيها.

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