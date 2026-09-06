أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الأحد 6 أيلول/سبتمبر 2026، عن إسقاطها طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء محافظة تعز في غرب اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "تمكّنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع "وينغ لونغ 2" (Wing Loong II) تابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية صباح اليوم في أجواء شمال غرب مقبنة في محافظة تعز".

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