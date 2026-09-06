كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) اختتم أنشطته بالمولد النبوي الشريف 

عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء تعز
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء تعز

2026-09-06 19:13
124

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الأحد 6 أيلول/سبتمبر 2026، عن إسقاطها طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء محافظة تعز في غرب اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "تمكّنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع "وينغ لونغ 2" (Wing Loong II) تابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية صباح اليوم في أجواء شمال غرب مقبنة في محافظة تعز".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء تعز
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء تعز
عربي ودولي منذ 3 ساعات
ارتفاع أسعار الوقود يهدّد بموجة تضخم جديدة في أميركا قبيل انتخابات نوفمبر
ارتفاع أسعار الوقود يهدّد بموجة تضخم جديدة في أميركا قبيل انتخابات نوفمبر
عربي ودولي منذ يوم
اعتداءات
اعتداءات "إسرائيلية" متواصلة في سورية.. مداهمة منزل وتوغلات في درعا
عربي ودولي منذ يوم
جنود أميركيون يقرّون بتلقي أوامر من
جنود أميركيون يقرّون بتلقي أوامر من "البنتاغون" لقصف منشآت مدنية في إيران
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء تعز
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء تعز
عربي ودولي منذ 3 ساعات
عراقجي ونظيراه السعودي والتركي يبحثون آخر مستجدات الجهود الدبلوماسية
عراقجي ونظيراه السعودي والتركي يبحثون آخر مستجدات الجهود الدبلوماسية
إيران منذ 11 ساعة
القوات المسلحة اليمنية تتقدم باتجاه باب المندب وتسيطر على مناطق حاكمة
القوات المسلحة اليمنية تتقدم باتجاه باب المندب وتسيطر على مناطق حاكمة
عربي ودولي منذ يومين
صادرات النفط السعودي تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات
صادرات النفط السعودي تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات
عربي ودولي منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة