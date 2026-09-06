إحياء للولادة المباركة للرسول الأكرم (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق(ع)، وأسبوع الوحدة الإسلامية، اختتم قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) وأفواج القطاع المناسبة بسلسلة واسعة من الأنشطة والبرامج التي عكست تنوّع العمل الكشفي وحضوره الفاعل في المجتمع.

وقد بلغ مجموع الأنشطة 65 نشاطًا، بمشاركة نحو 1750 مشارك ومشاركة، توزّعت على مختلف أفواج القطاع وبلداته، وشملت برامج ثقافية وتربوية وكشفية واجتماعية وخدمية وترفيهية، إلى جانب الزيارات واللقاءات والمبادرات المجتمعية.

وتنوّعت الفعاليات بين المحاضرات واللقاءات الثقافية، والأنشطة الكشفية، والمسابقات، والبرامج الترفيهية، والزيارات الاجتماعية، والمبادرات الخدمية والبيئية، بما أسهم في تحويل المناسبة إلى محطةٍ جامعة للتلاقي والتواصل وتعزيز روح المحبة والأخوّة.

وأكدت الأنشطة أن إحياء ذكرى ولادة النبي الأكرم (ص) ليس مناسبةً للاحتفال فحسب، بل محطةٌ لتجديد الالتزام برسالته وقيمه، وتعزيز الوحدة الإسلامية وترسيخ ثقافة التآخي والتعاون وخدمة المجتمع.

ويواصل قطاع صيدا وأفواجه حضورهما في مختلف المناسبات والمحطات، من خلال عمل كشفي متنوع وفاعل، يجمع بين التربية، والثقافة، والخدمة، والعطاء، ويجسّد المحبة للنبي وأهل بيته عليهم السلام في الميدان.

الكلمات المفتاحية