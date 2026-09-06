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إيران

رضائي: مضيق هرمز مغلق بالكامل وسنعلن قريبًا عن منطقة محظورة خارجه 
إيران

رضائي: مضيق هرمز مغلق بالكامل وسنعلن قريبًا عن منطقة محظورة خارجه 

2026-09-06 22:35
رضائي: إيران ستلتزم بفتح مضيق هرمز حين تتعهَّد أميركا بعدم تهديدها ومهاجمتها
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أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، أنّ "مضيق هرمز مغلق بالكامل"، جازمًا بأنّ "ادّعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المضيق مفتوح هو كذب محض".

وقال رضائي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، مساء الأحد 6 أيلول/سبتمبر 2026، إنّ "إيران ستلتزم بفتح مضيق هرمز حين تتعهَّد أميركا بعدم تهديدها ومهاجمتها"، كاشفًا في الوقت نفسه عن أنّ "إيران ستعلن، خلال الأيام المقبلة، عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز"، موضحًا أنّ "هذه المنطقة تبدأ من خط حصار القوات البحرية الأميركية وتمتد لتشمل مناطق من الخليج". 

أضاف: "أيّ سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستُدرج على قائمة العقوبات".

وواصل قوله: "قبل إغلاق مضيق هرمز كانت أكثر من 100 سفينة تعبره محمّلة بأكثر من 100 مليون طن من البضائع. الآن، لا تعبر مضيق هرمز سوى 7 إلى 8 سفن كحدّ أقصى محمّلة بالسلع الأساسية الإيرانية. الأميركيون يحاولون عبر التهريب وإنفاق مبالغ كبيرة تمرير 5 إلى 6 سفن وهذه السفن عادةً ما تتعرّض للاستهداف".
        
وأردف قائلًا: "تشدُّدنا في مضيق هرمز يزداد وتأثير العقوبات الإيرانية في مضيق هرمز سيكون أكبر من تأثير الصواريخ. يجب على الأميركيين كسب ثقة إيران لمواصلة المفاوضات. مشكلتنا مع مذكّرة التفاهم مع أميركا كانت الثقة بضمانات وسطاء المفاوضات".

"صاروخ أحدث جحيمًا للأميركيين"

وكشف رضائي عن أنّ "إيران اختبرت قبل 48 ساعة وللمرة الأولى صاروخًا مضادًا للمدمّرات على بارجة أميركية"، موضحًا أنّ "الصاروخ الجديد أحدث جحيمًا للأميركيين ما دفعهم إلى الفرار من المنطقة".

وقال: "باستهداف القواعد الأميركية في الأردن وأربيل وَأَدنا الحرب في مهدها. حدّدنا بعض الأهداف الأميركية لكننا لم نضربها عمدًا مثل قاعدة "تيتين" في الأردن وبعض قواعد أربيل".        

ولفت رضائي الانتباه إلى أنّ "إيران لم تتخذ قرارا بإغراق السفن الأميركية التي تعبر مضيق هرمز سرًا لأنّها تحمل النفط ما قد يسبّب أضرارًا بيئية".

كذلك، أكّد رضائي أنّ "إيران تحتفظ بحقها في الرد على الجريمة الدموية الأميركية في حفل زفاف كوهستك".

من جهة أخرى، اعتبر رضائي أنّ "لبنان سينهض من جديد"، قائلًا: "لطالما كانت الغلبة لحزب الله (ضد الكيان الصهيوني)". 

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز محسن رضائي أميركا إيران المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
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