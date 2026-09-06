في أجواء ولادة الرسول الأكرم محمد (ص)، أقامت كشافة الإمام المهدي (عج)، بالتعاون مع الهيئات النسائية في حزب الله، حفل التكليف السنوي للفتيات في حسينية بلدة حزّين البقاعية، احتفاءً بـ25 فتاة لبلوغهن مرحلة التكليف الشرعي، وذلك بحضور مسؤول قسم الأنشطة والتبليغ في حزب الله في منطقة البقاع الشيخ تامر حمزة، علماء دين، وفد من لجنة القطاع الثامن في الحزب في البقاع، عوائل شهداء، فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، وأهالي الفتيات المكلفات.

اسْتُهِلَّ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القائد الكشفي الأخ عباس أُوذا، أعقبتها كلمة للشيخ حمزة تحدث فيها عن "معاني التكليف ومسؤولياته"، مؤكّدًا أنّ "التكليف الشرعي يمثّل بداية مرحلة جديدة في حياة الفتاة، تنتقل معها إلى مساحة أوسع من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى".

ودعا المكلّفات إلى "الانتباه إلى أفعالهن وسلوكهن والتمسّك بالاستقامة والحرص على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي".

وخاطب الشيخ حمزة أهالي الفتيات المكلّفات مستحضرًا قول رسول الله محمد (ص): "رحم الله من أعان ولده على برّه"، فشدّد على "أهمية أنْ يكون الوالدان قدوة صالحة لأبنائهما" وأنْ "يضطلعا بدورهم في التوجيه والإرشاد، باعتبار أنّ التربية تبدأ منذ المراحل الأولى من حياة الطفل، وتحتاج إلى متابعة دائمة لسلوكه وخياراته".

كما شدّد الشيخ حمزة على "أهمية وعي الأهل للمؤثّرات المحيطة بأبنائهم والعمل على إبعاد كل ما قد ينعكس سلبًا على سلوكهم وتفكيرهم"، منبهًا إلى "مضار استخدام الهاتف وما قد يسبّبه من تشويش للأفكار والعقول"، وداعيًا إلى "مزيد من المتابعة الأُسَرية وحماية الأبناء والحفاظ على مسيرتهم التربوية والإيمانية".

وتخلّل الحفل فقرات إنشادية قدّمتها الفتيات المكلّفات، قبل أنْ يُختَتَم برنامج الحفل بتوزيع الهدايا على الفتيات المكرّمات، احتفاءً بانتقالهن إلى مرحلة التكليف الشرعي.

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