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تصعيد صهيوني جنوبًا.. غارات على دير الزهراني وكفررمان والنبطية واستشهاد مسعف
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لبنان

تصعيد صهيوني جنوبًا.. غارات على دير الزهراني وكفررمان والنبطية واستشهاد مسعف

2026-09-07 05:18
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شنّ جيش العدو "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين 7 أيلول/ سبتمبر 2026، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف عددًا من البلدات في جنوب لبنان، ولا سيما في منطقة النبطية.

وهدد العدو "الإسرائيلي" مبنى في بلدة دير الزهراني بالإخلاء قبل دقائق من استهدافه بغارة معادية، ما أدى إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى البلدة. كما شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات على كفررمان وعربصاليم والنبطية الفوقا، ونفّذ جيش العدو تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية.

وفي كفررمان، استهدفت طائرة مسيرة معادية سيارة كانت تقل مسعفين من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين، فيما استهدفت غارة معادية مبنى سكنيًا في البلدة، حيث انتشلت فرق الإنقاذ عشرة جرحى، وتواصل أعمال البحث ورفع الأنقاض بحثًا عن آخرين.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي صهيوني مكثف طال أطراف منطقة النبطية وكفررمان والجبل الرفيع وتلة الدبشة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وخرقه المتواصل للهدنة.

وبسبب التطورات الأمنية الراهنة.أعلنت دوائر المنطقة التربوية في محافظة النبطية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي اللبناني أنها تُقفل أبوابها، الاثنين حيث سيقتصر الدوام في وحدة الأنشطة الرياضية في بئر حسن - بيروت يومي الثلاثاء والخميس في حال استمر الوضع الأمني على حاله.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي
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