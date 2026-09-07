أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مضيق هرمز كان مفتوحًا بالكامل قبل 28 شباط/فبراير، حين شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجومًا على إيران، معتبرًا أن واشنطن فرضت حربًا غير شرعية ووحشية على المنطقة وأعاقت حركة الملاحة الطبيعية.

وأشار بقائي إلى أن الهجوم أدى إلى توقف ناقلات نفط وتعطّل حركة التجارة وارتفاع أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى حاليًا إلى تصوير إيران على أنها سبب الاضطراب وانعدام الأمن اللذين تسببت بهما واشنطن نفسها، في محاولة لتحميل العالم الكلفة الباهظة لأعمالها غير الشرعية.

وقال بقائي إن واشنطن تحاول، وفق روايتها، قلب الوقائع وتصوير الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة على أنها ثمن يدفعه العالم نتيجة سلوك إيران.

وأضاف: "بدأت الولايات المتحدة الحرب، لكنها تتوقع أن يدفع العالم بأسره ثمنها، بينما تصوّر إيران في الوقت نفسه على أنها سبب الفوضى التي تسببت بها بنفسها. هذا قلب للحقائق لا معنى له ولا أساس له من الصحة".

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