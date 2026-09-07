أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة كفررمان، قضاء النبطية، أدت إلى استشهاد 8 أشخاص، بينهم طفل وسيدتان، وإصابة 11 آخرين، بينهم 4 أطفال وسيدتان ومسعف في الهيئة الصحية.

كما أدت غارة للعدو على سيارة في البلدة نفسها إلى استشهاد مسعف في كشافة الرسالة وإصابة اثنين آخرين من عناصر الكشافة.

وبذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية للغارتين 9 شهداء و13 جريحًا، بينهم مسعفون وأطفال وسيدات.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الحصيلة تشكل دليلًا إضافيًا على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي، باستهدافه المسعفين والأطفال، في وقت ينص القانون على حمايتهم خلال الحروب.

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