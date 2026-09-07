كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

وزارة الصحة: 9شهداء و13 جريحًا في غارتين للعدو على كفررمان
🎧 إستمع للمقال
لبنان

وزارة الصحة: 9شهداء و13 جريحًا في غارتين للعدو على كفررمان

2026-09-07 11:05
52

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة كفررمان، قضاء النبطية، أدت إلى استشهاد 8 أشخاص، بينهم طفل وسيدتان، وإصابة 11 آخرين، بينهم 4 أطفال وسيدتان ومسعف في الهيئة الصحية.

كما أدت غارة للعدو على سيارة في البلدة نفسها إلى استشهاد مسعف في كشافة الرسالة وإصابة اثنين آخرين من عناصر الكشافة.

وبذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية للغارتين 9 شهداء و13 جريحًا، بينهم مسعفون وأطفال وسيدات.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الحصيلة تشكل دليلًا إضافيًا على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي، باستهدافه المسعفين والأطفال، في وقت ينص القانون على حمايتهم خلال الحروب.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان وزارة الصحة اللبنانية
إقرأ المزيد
المزيد
وزارة الصحة: 9شهداء و13 جريحًا في غارتين للعدو على كفررمان
وزارة الصحة: 9شهداء و13 جريحًا في غارتين للعدو على كفررمان
لبنان منذ 13 دقيقة
مصرف لبنان يعدّل ضوابط الاستثمارات المموّلة ويشدد الرقابة لاسترداد أمواله
مصرف لبنان يعدّل ضوابط الاستثمارات المموّلة ويشدد الرقابة لاسترداد أمواله
لبنان منذ 24 دقيقة
الشيخ الخطيب:لا لتحويل جنوب لبنان إلى ورقة انتخابية وندعو إلى خيارات بديلة عن التفاوض
الشيخ الخطيب:لا لتحويل جنوب لبنان إلى ورقة انتخابية وندعو إلى خيارات بديلة عن التفاوض
لبنان منذ ساعة
سلام يردّ على جعجع : مجلس الوزراء هو من يضع توجهات السياسة الخارجية للدولة اللبنانية
سلام يردّ على جعجع : مجلس الوزراء هو من يضع توجهات السياسة الخارجية للدولة اللبنانية
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
وزارة الصحة: 9شهداء و13 جريحًا في غارتين للعدو على كفررمان
وزارة الصحة: 9شهداء و13 جريحًا في غارتين للعدو على كفررمان
لبنان منذ 13 دقيقة
الشيخ الخطيب:لا لتحويل جنوب لبنان إلى ورقة انتخابية وندعو إلى خيارات بديلة عن التفاوض
الشيخ الخطيب:لا لتحويل جنوب لبنان إلى ورقة انتخابية وندعو إلى خيارات بديلة عن التفاوض
لبنان منذ ساعة
تصعيد صهيوني جنوبًا.. غارات على دير الزهراني وكفررمان والنبطية واستشهاد مسعف
تصعيد صهيوني جنوبًا.. غارات على دير الزهراني وكفررمان والنبطية واستشهاد مسعف
لبنان منذ 6 ساعات
مؤسسة عامل: عندما تسقط حرمة مستشفى لا يبقى للقيم الإنسانية أي معنى أو شرعية
مؤسسة عامل: عندما تسقط حرمة مستشفى لا يبقى للقيم الإنسانية أي معنى أو شرعية
لبنان منذ 15 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة