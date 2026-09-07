أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الغاز الطبيعي المسال الروسي ما يزال يُصدَّر إلى الاتحاد الأوروبي، لكن بكميات أقل بكثير مقارنة بالمستويات التي كانت عليها الإمدادات سابقًا.

وقال غروشكو، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، إن الغاز الطبيعي المسال الروسي «لا يزال يذهب» إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن حجم الإمدادات الحالية أقل بكثير من المستويات القياسية السابقة، عندما كانت حصة روسيا من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 40%.

وفي السياق، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلًا عن بيانات محللين، أن الاتحاد الأوروبي اشترى نحو 10 ملايين طن من الغاز من مشروع «يامال» للغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2026، بزيادة بلغت 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق على لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وغاز الأنابيب.

ودخل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 نيسان/أبريل 2026، على أن يبدأ تطبيقه على العقود طويلة الأجل في 1 كانون الثاني/يناير 2027.

أما واردات غاز الأنابيب، فدخل حظرها بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو 2026، فيما يُرتقب أن يبدأ تطبيق الحظر على العقود طويلة الأجل في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2027.

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