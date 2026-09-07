أکد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، العلاقات الجيدة والودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين، قائلًا إن الاتصالات بين البلدين مستمرة على مختلف المستويات، وستستفيد إيران من الفرص القادمة، بما في ذلك قمة الـ"بريكس"، لمواصلة المشاورات مع الصين والدول الصديقة الأخرى.

وفي مستهل مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين (7 أيلول 2026)، قال بقائي: "شهدنا الأسبوع الماضي تحولات كبيرة على المستويين المحلي والإقليمي. وكان أبرز هذه الأحداث هو الهجوم الأميركي العدواني على ميناء سيريك (جنوب البلاد)، والذي أسفر عن استشهاد مجموعة من أبناء هذا الوطن، ومن بينهم الطفل الشهيد أمير علي كريمي.

وأعرب عن تعازيه لأسر الشهداء وللشعب الإيراني كافة، مضيفًا أن الهجوم العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي، والذي استهدف مراسم احتفالية للمواطنين في منطقة كوهستك بسيريك، يمثل تجسيدًا حقيقيًا للنظرة الأميركية لنا ولجرائمها.

وتابع بقائي: "تمر منطقتنا بحالة من الاضطراب الشديد. فمن ناحية، نواجه عدوانًا عسكريًا أمريكيًا مستمرًا على بلادنا منذ ستة أشهر، وهو العدوان الذي بدأ في 28 شباط 2026 واستمر حتى يومنا هذا بمشاركة الكيان الصهيوني عبر أساليب متنوعة، بما في ذلك الحصار البحري والحرب الاقتصادية.

وأكد أن "الحرب الاقتصادية الأميركية تمثل موجة جديدة من الإجراءات القسرية وغير القانونية، وهي لا تستهدف إيران فحسب، بل تستهدف المجتمع الدولي بأسره، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول، والتجارة الحرة".

المفاوضات أداة لتحقيق أهداف البلاد

وفي ما يتعلق بتصريحات اللواء محسن رضائي بشأن تغيير استراتيجي في مجال المفاوضات، قال بقائي: "المفاوضات ليست سيئة ولا جيدة على الإطلاق، بل هي أداة للنهوض بشؤون البلاد. تتحرك الدبلوماسية بتناغم مع عناصر النظام الأخرى، ودعمًا للقوات المسلحة، ومواكبةً للشعب الإيراني. وفي استمرار هذا المسار، تخضع وزارة الخارجية لقرارات الجهات المختصة".

ولفت إلى أنه "بخصوص ادعاء ترامب وفانس بأن الصراع مع إيران ليس حربًا، قال: نعم، هذا الصراع ليس حربًا، بل هو عدوان عسكري على السيادة الوطنية. لقد رأى الجميع أن أميركا، بانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة، شنت حربًا على المنطقة والعالم. وهذا يُخالف جميع قواعد القانون الدولي. يجب محاسبة أمريكا حتمًا".

وتعليقًا على عدوان الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "يتمتع الكيان الصهيوني بنوع من الحصانة بفضل دعم أميركا له، وتقاعس الأمم المتحدة، ولا مبالاة الدول الأوروبية التي تدّعي انتهاك حقوق الإنسان. إن أعمال الكيان ضد لبنان تُعدّ انتهاكًا للسيادة. وتُظهر هذه الأعمال أكثر من أي وقت مضى أهمية المقاومة وفوائدها في حماية كرامة لبنان، وهو ما يحمل في طياته دروسًا كثيرة".

جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين لن تُمحى

وأشار بقائي إلى استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وقال إن جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان لا تزال مستمرة حيث تواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية دون توقف.

وأضاف: "لقد شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية استمرار المجازر بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والفتيات الأبرياء، ومن بينهم يوسف عقيلة الذي سقط ضحية جريمة حرب ارتكبها الكيان الصهيوني في أول يوم من العام الدراسي".

وتابع: "نحن نشهد الآن استخراج أعداد كبيرة من أشلاء الشهداء الفلسطينيين من تحت الأنقاض، وهم الذين ارتقوا خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين ونصف. وفي حالة واحدة فقط، تم استخراج جثامين نحو 100 شهید فلسطيني من تحت الركام، كان من بينهم 70 طفلًا".

وأکد بقائي ضرورة إدراك المجتمع الدولي بأن الأمر لا يتعلق بمجرد أرقام وإحصائيات، مردفًا: "كل ضحية من هؤلاء كان إنساناً له حياته وعائلته وأحلامه، إن الوصمة التي خلفتها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في فلسطين لن تُمحى أبدًا من جبين الحضارة الإنسانية".

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