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عين على العدو

نحو ثلث المستوطنين يفكرون في الهجرة
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عين على العدو

نحو ثلث المستوطنين يفكرون في الهجرة

2026-09-07 12:33
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ذكر موقع "والا" أن ما يقارب 4 من أصل 10 "اسرائيليين" وامرأة واحدة من كلّ 4 "اسرائيليات" يقولون إن الحياة في الكيان تدفعهم  إلى التفكير، بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًا، في الانتقال إلى دولة أخرى.

 هذا ما أظهره أمس استطلاع للرأي أُجري في الكيان بواسطة معهد "شيلوف". 

بحسب النتائج، اضطر المستوطنون خلال السنوات الأخيرة، الى مواجهة سلسلة استثنائية من الأزمات والاضطرابات: ارتفاع حاد في غلاء المعيشة وأسعار الشقق، والاحتجاجات وتعميق الاستقطاب السياسي والاجتماعي، وعملية 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب الأطول في تاريخ "إسرائيل" التي أعقبته، وإخلاء مستوطنات في الجنوب والشمال، ومواجهة مستمرة على الحدود، وتصعيد مباشر في مواجهة إيران.

وانضمت إلى ذلك فترات طويلة وغير مسبوقة من خدمة الاحتياط، وإلحاق الضرر بالأعمال التجارية وبروتين العمل، والشعور بانعدام اليقين الأمني والاقتصادي، وخطاب عام مستقطب، ينشغل جزء كبير منه بإمكانية العيش أو العمل أو تربية أسرة في دولة أخرى.

وعلى خلفية هذا الواقع، وجد الاستطلاع الجديد أن 31.3% من المستجيبين قالوا إن الحياة في "إسرائيل" تدفعهم إلى التفكير، بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًا، في الانتقال إلى دولة أخرى. وأجاب 11.4% "بدرجة كبيرة جدًا"، و19.9% "بدرجة كبيرة". وفي المقابل، قال 34.5% إن الحياة في إسرائيل لا تدفعهم إطلاقًا إلى التفكير في الانتقال.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني
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