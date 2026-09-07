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فلسطين

عملية طعن جنوب شرقي نابلس: إصابة مستوطن بجروح خطيرة
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فلسطين

عملية طعن جنوب شرقي نابلس: إصابة مستوطن بجروح خطيرة

2026-09-07 13:02
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أصيب مستوطن صهيوني، بجروح خطيرة، صباح اليوم الاثنين بـ 7 أيلول 2026، في عملية طعن وقعت قرب قرية أوصرين، جنوب شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما شرعت قوات الاحتلال بعملية مطاردة بحثًا عن منفذ العملية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن فلسطينيًا وصل بسيارته إلى مزرعة استيطانية قرب أوصرين، وترجل منها وطعن مستوطنًا صهيونيًا، قبل أن ينسحب من المكان بسيارته، فيما بدأت قوات الجيش عمليات بحث وتمشيط في المنطقة.

بدورها، قالت "القناة 14" إن فلسطينيًا نفّذ عملية طعن في منطقة أوصرين، وأصاب مستوطنًا بجروح خطيرة، قبل أن ينسحب من المكان.

ووفق مصادر فلسطينية، فإن عملية الطعن وقعت في منطقة جبل قماص بين بلدتي أوصرين وبيتا، وشهدت هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة سرقة للأراضي واعتداءات للمستوطنين وإنشاء بؤر استيطانية جديدة فيها.

الكلمات المفتاحية
الضفة الغربية مستوطنون نابلس
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