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إيران

قالیباف محذرًا وزير الحرب الأميركي: إذا هاجمتم أصول إيران سنرد بالهجوم
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إيران

قالیباف محذرًا وزير الحرب الأميركي: إذا هاجمتم أصول إيران سنرد بالهجوم

2026-09-07 15:27
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حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف وزير الحرب الأميركي قائلًا: في حال تعرضت أصول بلادنا لأي اعتداء، فإن الرد سيشمل استهداف أصول شركات النفط والغاز الأميركية في المنطقة.

قالیباف رد على التهديدات و التصریحات الأخيرة لوزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عبر حسابه علی منصة "إكس"، مشيرًا إلى الاستراتيجية العسكرية الجديدة لإيران حيث قال: الأمر بسيط وواضح، إن سلسلة إنتاج النفط والغاز في هذه المنطقة واسعة وهي متاحة وعرضة للخطر وبالمثل، فإن شركات النفط والغاز الأميركية التي تعمل في هذه المياه و المنشآت أيضًا عرضة للخطر بنفس القدر.

وأكد قائلًا: إذا هاجمتم أصول إيران فستتعرضون للهجوم، ولقد أثبتنا هذه القدرة سابقًا، ولكم في قواعدكم العسكرية التي خرجت عن الخدمة خير دليل.

الكلمات المفتاحية
محمد باقر قاليباف ايران القواعد الأميركية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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