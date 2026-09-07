حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف وزير الحرب الأميركي قائلًا: في حال تعرضت أصول بلادنا لأي اعتداء، فإن الرد سيشمل استهداف أصول شركات النفط والغاز الأميركية في المنطقة.

قالیباف رد على التهديدات و التصریحات الأخيرة لوزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عبر حسابه علی منصة "إكس"، مشيرًا إلى الاستراتيجية العسكرية الجديدة لإيران حيث قال: الأمر بسيط وواضح، إن سلسلة إنتاج النفط والغاز في هذه المنطقة واسعة وهي متاحة وعرضة للخطر وبالمثل، فإن شركات النفط والغاز الأميركية التي تعمل في هذه المياه و المنشآت أيضًا عرضة للخطر بنفس القدر.

وأكد قائلًا: إذا هاجمتم أصول إيران فستتعرضون للهجوم، ولقد أثبتنا هذه القدرة سابقًا، ولكم في قواعدكم العسكرية التي خرجت عن الخدمة خير دليل.

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