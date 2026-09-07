صعّد العدو الصهيوني من اعتداءاته الغاشمة التي استهدفت البلدات والقرى الجنوبية، مخلفة حصيلة مرتفعة من الشهداء والجرحى خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينهم أطفال وسيدات ومسعفون، في ظل تواصل الغارات التي طالت منازل وسيارات ومنشآت وأحياء سكنية.

وأظهرت حصيلة مركز عمليات طوارئ الصحة سقوط 27 شهيدًا وإصابة 69 شخصًا بجروح، في حصيلة غير نهائية، فيما توزعت الخسائر البشرية على عدد من البلدات والمناطق في الجنوب والبقاع.

اليوم الاثنين 7 أيلول – كفررمان: 12 شهيدًا و10 جرحى حتى الساعة

ارتفعت حصيلة الشهداء في المنزل المستهدف في كفررمان إلى 11 شهيدًا، بعد استشهاد ثلاثة من الجرحى، بينهم طفل وسيدتان. وباتت الحصيلة في المنزل المستهدف 11 شهيدًا، بينهم طفلان وأربع سيدات، إضافة إلى 8 جرحى، بينهم 3 أطفال ومسعف في الهيئة الصحية.

وكانت الغارة التي استهدفت سيارة في البلدة نفسها قد أدت إلى استشهاد مسعف في كشافة الرسالة وإصابة اثنين من عناصر الرسالة بجروح.

أمس الأحد 6 أيلول

في عربصاليم، سقطت شهيدتان وأصيب 6 أشخاص بجروح، بينهم طفلتان.

وفي كفررمان، أصيبت 4 جريحات.

وفي النبطية الفوقا، عند موقف فخر الدين، سقط شهيدان وأصيب 5 أشخاص بجروح، بينهم إعلاميان، جراء غارتين.

وفي حي الراهبات في النبطية، أصيب 8 أشخاص بجروح، بينهم طفلة وسيدتان.

وفي النبطية التحتا، أصيب شخصان، بينهم طفل.

أما في النبطية الفوقا، فسُجّل سقوط 7 شهداء وجريح.

نهار السبت 5 أيلول

في زوطر الغربية، سُجّلت إصابة واحدة.

ليل الجمعة – السبت بـ 3 أيلول

4 شهداء و32 جريحًا في حصيلة نهائية

في النبطية، سقط شهيد وأصيب 3 أشخاص بجروح، بينهم سيدة.

وفي كفررمان، قضاء النبطية، سقط شهيدان.

وفي ميفدون، قضاء النبطية، سقطت شهيدة تبلغ من العمر 18 عامًا، وأصيب 9 أشخاص بجروح، بينهم 3 سيدات وطفلان.

وفي النبطية الفوقا، أصيب شخصان بجروح.

وفي الكفور، قضاء النبطية، أصيب شخص واحد.

وفي الرمادية، قضاء صور، أصيب 16 شخصًا بجروح، بينهم 3 أطفال و4 سيدات و6 مسعفين.

وفي عين التينة، البقاع الغربي، أصيب شخص واحد بجروح.

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