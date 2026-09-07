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إيران

قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني: قادرون على شلّ حركة العدو في أي نقطة
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إيران

قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني: قادرون على شلّ حركة العدو في أي نقطة

2026-09-07 16:14
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أكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن العدو يشعر اليوم بقلق بالغ إزاء المبادرات العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية؛ مشددًا على أن قواتنا قادرة، إذا اقتضت الضرورة، على شل حركة العدو في أي نقطة كانت.

شهرام إيراني صرّح اليوم الإثنين 07 أيلول/سبتمبر 2026 خلال الدورة الـ 12 للتدريب النظري في معارف الحرب بجامعة خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي، أن الطلاب يمثلون رأس المال الرئيسي والبنية التحتية لاقتدار البلاد؛ مشيرًا إلى أهمية الإيمان والأمل في تعزيز معنوياتهم.

وأكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني ضرورة الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة لمواجهة العدو؛ قائلًا: إن مهمتنا الرئيسية هي ألا نسمح للعدو بتحقيق أهدافه ومطالبه، وبعون الله سننجح في هذا المسار، لأن تحركات العدو تخضع للرصد لحظة بلحظة.

ولفت إلى الإشراف العملياتي للقوات البحرية في المياه البعيدة والمهام خارج الحدود؛ قائلًا: لقد بلغ عنصر المفاجأة للعدو في مختلف المهام حدا أدى إلى تعطيل القدرة العملياتية لبعض القطع البحرية المعادية لفترة طويلة. وأضاف أن العدو اليوم يشعر بقلق بالغ إزاء المبادرات العملياتية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالنظر إلى التقدم المحرز، فإننا نستطيع، عند الضرورة، شلّ حركة العدو في أي نقطة.

وختم الأدميرال إيراني تصريحاته، بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على المعنويات والثقة بالوعد الإلهي؛ مشددًا: "لن نسمح لسرديات العدو بأن تؤثر في إرادتنا وقناعتنا".

الكلمات المفتاحية
الجيش الايراني ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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