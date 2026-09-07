أعلن نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد كيومرث حيدري أن "العدو كان قبل بدء المواجهات، قد وضع رهانات خاصة على مجموعة من السيناريوهات والحسابات التي أعدّها".

وفي كلمة ألقاها في جامعة خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي اليوم الاثنين 07 أيلول/سبتمبر 2026 قال العميد حيدري: "إن العدو، قبل بدء الاشتباكات، كان قد راهن على مجموعة من السيناريوهات والحسابات الخاصة به، وكان يسعى باستخدام الحرب الهجينة وكذلك الاستعانة بعناصر موالية له داخل البلاد، إلى إرباك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالفوضى وانعدام الأمن وعدم الاستقرار".

أضاف: لقد "تمكنت إيران، من خلال الاستفادة من قدراتها الإستراتيجية، من إحداث تأثير ملحوظ في المعادلات الاقتصادية للعالم، لم يكن العدو يتصور أن إيران قادرة على تغيير معادلات الحرب وتوسيع ساحة المعركة إلى مستوى إقليمي".

ورأى أن خطأ حسابات العدو يُعد أحد المكونات المهمة في الاشتباكات الأخيرة، وقال: "أحد العوامل الرئيسة في معركة الحق والباطل هو الحسابات الخطأ للعدو؛ فالعدو يحاول دائمًا تقييم قدرات وإرادة وإمكانيات الشعب الإيراني بشكل غير صحيح، وهذا الأمر نفسه يهيئ الأرضية لهزيمته في حساباته".

وأشار نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية إلى أن قضية مضيق هرمز تعد من القضايا المهمة والإستراتيجية في المنطقة، والتي بفضل توجيهات قائد الثورة الإسلامية وقدرات المجاهدين والمعدات التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمتلك قدرة واسعة التأثير في المعادلات الإقليمية والعالمية، وأضاف قائلًا: "تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاستفادة من قدراتها الإستراتيجية، من إحداث تأثير كبير في المعادلات الاقتصادية العالمية".

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