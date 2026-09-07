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إيران

الخارجية الإيرانية: واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم والكرة في ملعبها
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إيران

الخارجية الإيرانية: واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم والكرة في ملعبها

2026-09-07 17:34
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المنطقة تمرّ بوضع مضطرب، متهمة الولايات المتحدة بمواصلة الحرب على إيران بأشكال مختلفة، بما في ذلك الحرب الاقتصادية والحصار البحري، مؤكدة أن الاعتداءات الأميركية تمثل انتهاكًا لسيادة البلاد وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وقال الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين 07 أيلول/سبتمبر 2026": "إن الهجمات الأميركية على السفن التجارية الإيرانية تشكل جريمة حرب وعملًا إرهابي"، مؤكدة أن استهداف القوات المسلحة الإيرانية للقواعد والمدمرات الأميركية يأتي في إطار الدفاع عن النفس، ومطالبة واشنطن بوقف اعتداءاتها وفك الحصار البحري وإنهاء العقوبات.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قالت الخارجية الإيرانية: "إن التفاوض وسيلة لتحقيق المصالح الوطنية، وإن الوزارة ملتزمة بقرارات الهيئات العليا بشأنه"، مضيفة أن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها بمذكرة التفاهم، و"الكرة الآن في ملعبها".

وأشارت إلى أن علاقات طهران مع الصين "جيدة للغاية"، وأن لقاءات مسؤولي البلدين مستمرة، كما حذرت كوريا الجنوبية من أن أي مشاركة في دعم الاعتداءات الأمريكية ستعقد الوضع، رغم وصف العلاقات بين البلدين بأنها جيدة.

وبشأن مضيق هرمز، قالت الخارجية الإيرانية إن المضيق أصبح غير آمن بسبب الاعتداءات الأميركية والحصار البحري، مشيرة إلى أن المفاوضات مع سلطنة عُمان وصلت إلى مراحلها النهائية، وأنه من الممكن خلال الأيام المقبلة تسجيل الاتفاق بين البلدين بشأن ممر مؤقت للملاحة في المضيق لدى المنظمة البحرية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الدعم الغربي للكيان الصهيوني وفّر الغطاء له لارتكاب اعتداءات تنتهك سيادة لبنان، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات "فيها الكثير من الدروس لجميع الأطراف في المنطقة من ناحية التأكيد على المقاومة".

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الجمهورية الاسلامية في إيران الخارجية الايرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران تفاهم إسلام أباد
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