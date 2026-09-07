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القوات المسلحة اليمنية: العدوان المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: العدوان المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب

2026-09-07 17:56
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حذّرت القوات المسلحة اليمنية السلطات السعودية من أن العدوان المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب، وقالت: إن "على العدو السعودي أن يتحمل عواقب إجرامه بحق شعبنا".


وجاء في بيان أصدرته القوات المسلحة اليمنية، وتلاه المتحدث الرسمي باسمها العميد الركن يحيى سريع، عصر اليوم الاثنين 07 أيلول/سبتمبر 2026/: "بموازاة حصاره المستمر على اليمن أقدم العدو السعودي على خطوات تصعيدية بشن غارات جوية وارتكاب مجازر كان آخرها مجزرة الجوف وتحليق بطيران التجسس وإمداد مرتزقته بمختلف أنواع الأسلحة".

أضاف البيان: "إن العدوان السعودي المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب، وعلى العدو السعودي أن يتحمل عواقب إجرامه بحق الشعب اليمني".
 

الكلمات المفتاحية
اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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