حذّرت القوات المسلحة اليمنية السلطات السعودية من أن العدوان المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب، وقالت: إن "على العدو السعودي أن يتحمل عواقب إجرامه بحق شعبنا".



وجاء في بيان أصدرته القوات المسلحة اليمنية، وتلاه المتحدث الرسمي باسمها العميد الركن يحيى سريع، عصر اليوم الاثنين 07 أيلول/سبتمبر 2026/: "بموازاة حصاره المستمر على اليمن أقدم العدو السعودي على خطوات تصعيدية بشن غارات جوية وارتكاب مجازر كان آخرها مجزرة الجوف وتحليق بطيران التجسس وإمداد مرتزقته بمختلف أنواع الأسلحة".

أضاف البيان: "إن العدوان السعودي المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب، وعلى العدو السعودي أن يتحمل عواقب إجرامه بحق الشعب اليمني".



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