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لبنان
8948 شهيدًا و30638 جريحًا حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، أن "الحصيلة التراكمية للعدوان "الإسرائيلي" المستمر منذ 2 آذار/مارس الماضي، وحتى اليوم الاثنين 07 أيلول/سبتمبر 2026، باتت كالتالي:4381 شهيدًا و12402 جريحًا.
واستنادًا إلى بيان أصدره المركز اليوم الاثنين، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم إلى 8948 شهيدًا و 30638 جريحًا.