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أنصار الله: الجريمة السعودية باستهداف إصلاحية حزم الجوف لن تمرّ دون رد وعقاب
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أنصار الله: الجريمة السعودية باستهداف إصلاحية حزم الجوف لن تمرّ دون رد وعقاب

2026-09-07 21:07
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أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية "بأشد العبارات الاستهداف الآثم والغادر الذي ارتكبه العدو السعودي بحق نزلاء إصلاحية الحزم في محافظة الجوف والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى".

ورأى المكتب السياسي لحركة أنصار الله في بيان له اليوم الاثنين 07 أيلول/سبتمبر 2026 أن "هذه الجريمة الجديدة والمروعة التي استهدفت عن عمد قتل المدنيين من نزلاء وزوار الإصلاحية، تضاف إلى سجل جرائم الحرب التي تلطخت بها أيادي النظام السعودي، في انتهاكات صارخة ومتوالية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وللأخلاق الإسلامية والأعراف الدولية". 

وأكد المكتب السياسي في بيانه أن "هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون ردّ وعقاب متناسبين"، مهيبًا بالمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، العمل على إدانة الجريمة ومن يقف وراءها، ومتابعة محاسبة مرتكبيها، وفضح كل من يشجع أو يبرر لقتل المدنيين واستهدافهم وترويعهم. 

ودعا البيان وسائل الإعلام المحلية والدولية، وأحرار العالم إلى العمل الحثيث على كشف حقيقة العدوان الإجرامي السعودي الذي لا يتوقف عن قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم على مدى 12 عامًا من العدوان والحصار، والتدخل السافر في كل شؤون اليمن وانتهاك سيادته واستقراره.

الكلمات المفتاحية
اليمن أنصار الله العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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