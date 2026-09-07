أعلن مصدر عسكري يمني أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت اليوم الاثنين 07 أيلول/سبتمبر 2026، من دحر تحشيدات عسكرية سعودية في محافظة البيضاء.

وأوضح المصدر العسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن التحشدات السعودية كانت تحضّر للتصعيد ضد أبناء محافظة البيضاء، وحاولت استهداف منطقة ذي ناعم في المحافظة، مؤكدًا أن "القوات المسلحة اليمنية تمكنت من طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي".

كذلك أكد المصدر العسكري اليمني أن "القوات المسلحة كبدت تحشيدات العدو خسائر فادحة"، مشيرًا إلى "مقتل وإصابة العديد منهم، وضرب التعزيزات القادمة لإسنادهم".

في غضون ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة نوع CH4 في أجواء محافظة الجوف.

وقال العميد سريع في بيان اليوم الاثنين: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع CH4 تابعة للعدو السعودي وذلك في أثناء قيامها بمهام عدائية قبل قليل في أجواء محافظة الجوف".

ولفت العميد سريع إلى أن "هذه الطائرة هي الثانية من هذا النوع التي تم إسقاطها خلال الـ12 ساعة الماضية، والرابعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم إسقاطها بسلاح مناسب".

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