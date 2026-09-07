كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي طهران تدعو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى محاسبة أميركا وحماية المدنيين

عربي ودولي

القوات اليمنية تدحر تحشيدات سعودية في البيضاء وتسقط مسيّرة مسلحة نوع CH4
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

القوات اليمنية تدحر تحشيدات سعودية في البيضاء وتسقط مسيّرة مسلحة نوع CH4

2026-09-07 21:19
51

أعلن مصدر عسكري يمني أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت اليوم الاثنين 07 أيلول/سبتمبر 2026، من دحر تحشيدات عسكرية سعودية في محافظة البيضاء.

وأوضح المصدر العسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن التحشدات السعودية كانت تحضّر للتصعيد ضد أبناء محافظة البيضاء، وحاولت استهداف منطقة ذي ناعم في المحافظة، مؤكدًا أن "القوات المسلحة اليمنية تمكنت من طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي".

كذلك أكد المصدر العسكري اليمني أن "القوات المسلحة كبدت تحشيدات العدو خسائر فادحة"، مشيرًا إلى "مقتل وإصابة العديد منهم، وضرب التعزيزات القادمة لإسنادهم".

في غضون ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة نوع CH4 في أجواء محافظة الجوف.

وقال العميد سريع في بيان اليوم الاثنين: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع CH4 تابعة للعدو السعودي وذلك في أثناء قيامها بمهام عدائية قبل قليل في أجواء محافظة الجوف".

ولفت العميد سريع إلى أن "هذه الطائرة هي الثانية من هذا النوع التي تم إسقاطها خلال الـ12 ساعة الماضية، والرابعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم إسقاطها بسلاح مناسب".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
القوات اليمنية تدحر تحشيدات سعودية في البيضاء وتسقط مسيّرة مسلحة نوع CH4
القوات اليمنية تدحر تحشيدات سعودية في البيضاء وتسقط مسيّرة مسلحة نوع CH4
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
أنصار الله: الجريمة السعودية باستهداف إصلاحية حزم الجوف لن تمرّ دون رد وعقاب
أنصار الله: الجريمة السعودية باستهداف إصلاحية حزم الجوف لن تمرّ دون رد وعقاب
عربي ودولي منذ 43 دقيقة
بالفيديو| القوات اليمنية تستهدف شاحنات عتاد عسكري في معسكر الوديعة بصواريخ باليستية
بالفيديو| القوات اليمنية تستهدف شاحنات عتاد عسكري في معسكر الوديعة بصواريخ باليستية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
القوات المسلحة اليمنية: العدوان المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب
القوات المسلحة اليمنية: العدوان المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
القوات اليمنية تدحر تحشيدات سعودية في البيضاء وتسقط مسيّرة مسلحة نوع CH4
القوات اليمنية تدحر تحشيدات سعودية في البيضاء وتسقط مسيّرة مسلحة نوع CH4
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
أنصار الله: الجريمة السعودية باستهداف إصلاحية حزم الجوف لن تمرّ دون رد وعقاب
أنصار الله: الجريمة السعودية باستهداف إصلاحية حزم الجوف لن تمرّ دون رد وعقاب
عربي ودولي منذ 43 دقيقة
بالفيديو| القوات اليمنية تستهدف شاحنات عتاد عسكري في معسكر الوديعة بصواريخ باليستية
بالفيديو| القوات اليمنية تستهدف شاحنات عتاد عسكري في معسكر الوديعة بصواريخ باليستية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
القوات المسلحة اليمنية: العدوان المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب
القوات المسلحة اليمنية: العدوان المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة