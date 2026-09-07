دعت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف، في مستهل دورة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى محاسبة مرتكبي العدوان على إيران، والعمل على حماية المدنيين.

وقالت البعثة الإيرانية في كتاب موجه إلى مجلس حقوق الإنسان مع انطلاق دورته الـ63: "تُجدد إيران تأكيد التزامها بنقل أصوات ضحايا وناجين الأعمال العدوانية التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأوضحت البعثة الإيرانية، أن لمجلس حقوق الإنسان مهمة واضحة وراسخة تتمثل في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الناجمة عن النزاعات، بما في ذلك الهجمات العشوائية والمتعمدة على البنية التحتية والأهداف المدنية في إيران".

وأكدت البعثة أن الهجمات الأميركية على الأطفال والمدنيين في ميناب ولامرد، تُعد جرائم حرب صريحة. معلنة أن طهران ستواصل المطالبة بالمساءلة والعدالة وحماية المدنيين.

ووفقًا للبرنامج الرسمي، ستُعقد الدورة الـ 63 لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم بجنيف، لمدة شهر، برئاسة سيدهارث رضا سوريوديبورو، ممثل إندونيسيا. ويتضمن البرنامج الافتتاحي للدورة التقرير الشفوي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حول حالة حقوق الإنسان في العالم. وتشمل أجزاء أخرى من الدورة استعراض التقارير القطرية والموضوعية، ومناقشات مع المقررين الخاصين وآليات التحقيق، والنظر في مشاريع القرارات.

ومجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تتألف من 47 دولة عضوًا، أُنشئت عام 2006 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن مهام هذه الهيئة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

ويركز مطلب الوفد الإيراني اليوم على استخدام هذه المهمة نفسها للتحقيق في الهجمات التي استهدفت المدنيين الإيرانيين، والسعي لحماية حقوق الضحايا والناجين.

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