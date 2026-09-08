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موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-08 06:46
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06:54 |
السيناتور الديمقراطي الأميركي وارنر: لم تحقق الولايات المتحدة أي تقدّم في تحقيق الأهداف المعلنة لهذه الحرب
06:53 |
السيناتور الديمقراطي الأميركي وارنر: هذا ما يحدث عندما تبدأون حربًا اختيارية من دون خطة أو استراتيجية أو حلفاء ومن دون أي سبيل للخروج منها
06:52 |
السيناتور الديمقراطي الأميركي وارنر: يُضاف مليون دولار أخرى إلى هذا الرقم كل دقيقتين
06:51 |
السيناتور الديمقراطي الأميركي وارنر: الحرب غير الضرورية على إيران التي بدأها دونالد ترامب كلّفت الأميركيين 100 مليار دولار
06:47 |
رويترز: بيانات شحن تظهر تباطؤ حركة المرور في مضيق هرمز في بداية الأسبوع مع تصاعد التوترات في المنطقة
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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