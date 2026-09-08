أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن واشنطن تلقت، في الأيام الأخيرة، تحذيرًا واضحًا من صواريخ إيران الجديدة.

وأضاف اللواء رضائي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء (08 أيلول/سبتمبر 2026): "إن الحرب الاقتصادية ستُقابل بإنشاء منطقة بحرية محظورة، في أنحاء الخليج الفارسي كلها، حتى نطاق الحصار".وأعلن اللواء رضائي أن الموقف العملياتي إزاء السفن والقواعد العسكرية الأميركية قد خضع لمراجعة جوهرية.

نمتلك القدرة على استهداف البوارج الأميركية

من جهته؛ أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك القدرة على استهداف البوارج البحرية الأميركية التي تشارك في الحصار الاقتصادي.

في تصريح له، على هامش زيارته لمنزل الشهيد اللواء الطيار عزيز نصير زاده، أعلن العميد ابن الرضا أن القوات المسلحة الإيرانية: "تتابع بدقة البرنامج الشامل الذي وضعه الشهيد نصير زاده على مدى أربع سنوات، والذي قدّم إلى مجلس الشورى بالمسار والقوة والدافعية نفسه، وأن مديري وزارة الدفاع يسيرون على هذا النهج".

وردًا على سؤال عن القدرة على استهداف البوارج التي تشارك في الحصار الاقتصادي، قال: "إنهم يمتلكون بالتأكيد القدرة على ذلك، وستشاهدون نتائجه بإذن الله".

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