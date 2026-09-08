كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إيران و"استراتيجية بناء المعادلة".. نقل المعركة من المستوى العسكري إلى مستوى التكاليف

إيران

اللواء رضائي: واشنطن تلقت تحذيرًا واضحًا من صواريخ إيران الجديدة
🎧 إستمع للمقال
إيران

اللواء رضائي: واشنطن تلقت تحذيرًا واضحًا من صواريخ إيران الجديدة

2026-09-08 08:37
114

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن واشنطن تلقت، في الأيام الأخيرة، تحذيرًا واضحًا من صواريخ إيران الجديدة.

وأضاف اللواء رضائي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء (08 أيلول/سبتمبر 2026): "إن الحرب الاقتصادية ستُقابل بإنشاء منطقة بحرية محظورة، في أنحاء الخليج الفارسي كلها، حتى نطاق الحصار".وأعلن اللواء رضائي أن الموقف العملياتي إزاء السفن والقواعد العسكرية الأميركية قد خضع لمراجعة جوهرية.

نمتلك القدرة على استهداف البوارج الأميركية

من جهته؛ أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك القدرة على استهداف البوارج البحرية الأميركية التي تشارك في الحصار الاقتصادي.

في تصريح له، على هامش زيارته لمنزل الشهيد اللواء الطيار عزيز نصير زاده، أعلن العميد ابن الرضا أن القوات المسلحة الإيرانية: "تتابع بدقة البرنامج الشامل الذي وضعه الشهيد نصير زاده على مدى أربع سنوات، والذي قدّم إلى مجلس الشورى بالمسار والقوة والدافعية نفسه، وأن مديري وزارة الدفاع يسيرون على هذا النهج".

وردًا على سؤال عن القدرة على استهداف البوارج التي تشارك في الحصار الاقتصادي، قال: "إنهم يمتلكون بالتأكيد القدرة على ذلك، وستشاهدون نتائجه بإذن الله".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران محسن رضائي الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
إيران و
إيران و"استراتيجية بناء المعادلة".. نقل المعركة من المستوى العسكري إلى مستوى التكاليف
إيران منذ ساعتين
اللواء رضائي: واشنطن تلقت تحذيرًا واضحًا من صواريخ إيران الجديدة
اللواء رضائي: واشنطن تلقت تحذيرًا واضحًا من صواريخ إيران الجديدة
إيران منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 4 ساعات
طهران تدعو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى محاسبة أميركا وحماية المدنيين
طهران تدعو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى محاسبة أميركا وحماية المدنيين
إيران منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
سياسة «خنق» إيران: هل تجرؤ أميركا على معاقبة الصين؟
سياسة «خنق» إيران: هل تجرؤ أميركا على معاقبة الصين؟
مقالات مختارة منذ 53 دقيقة
هل يريد نتنياهو استدراج إيران إلى حرب أم استعادة حرية الحركة في لبنان؟
هل يريد نتنياهو استدراج إيران إلى حرب أم استعادة حرية الحركة في لبنان؟
مقالات مختارة منذ ساعة
إيران و
إيران و"استراتيجية بناء المعادلة".. نقل المعركة من المستوى العسكري إلى مستوى التكاليف
إيران منذ ساعتين
اللواء رضائي: واشنطن تلقت تحذيرًا واضحًا من صواريخ إيران الجديدة
اللواء رضائي: واشنطن تلقت تحذيرًا واضحًا من صواريخ إيران الجديدة
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة