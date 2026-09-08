تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء (08 أيلول/سبتمبر 2026)، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ 335 على التوالي، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي وتوغل لآليات عسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.

وفقًا للمعطيات المحلية؛ أسفرت هذه الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح.

في جنوب القطاع، استشهد إسماعيل إبراهيم قنديل(30 عامًا) وأصيب آخرون؛ إثر استهداف طائرة مُسيّرة للعدو "الإسرائيلي" دراجة نارية قرب سجن أصداء شمال غربي مدينة خان يونس.

في مدينة غزة؛ استشهد الشاب صبحي البطريخي متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف "إسرائيلي" استهدف فلسطينيين قرب مفترق الاتصالات غرب المدينة؛ ليرتفع عدد شهداء الغارة إلى اثنين وفقًا للمعطيات المحلية إلى جانب عدد من المصابين. كما استشهد الطفل داود مقاط البالغ (ستة أعوام) متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أسابيع إثر تعرضه لطلق ناري، في منطقة الزرقا شمالي قطاع غزة.

في وقت مبكر من صباح اليوم؛ توغلت آليات وجرافات عسكرية "إسرائيلية"، في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية. كما قصفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة دير البلح بالمدفعية الثقيلة.

في خان يونس، أصيب فلسطيني بنيران الآليات "الإسرائيلية"، في منطقة المواصي، فيما أصيب آخر برصاص الجيش "الإسرائيلي" في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

في شمال القطاع، أفادت المعطيات بإصابة فلسطيني ثالث برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرب مقبرة الفالوجا في مخيم جباليا.

هذا؛ وأفادت إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع حصيلة الاعتداءات والخروقات الصهيونية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 11 تشرين الأول/أكتوبر، إلى 1352 شهيدًا و4511 مصابًا، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 826 شهيدًا من تحت ركام المباني المدمرة.

استنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73658 شهيدًا، و174622 مصابًا.

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