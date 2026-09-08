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عين على العدو

رئيس أركان العدو: هناك قابلية عالية للانفجار في المنطقة وعلينا أن نكون متأهبين
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عين على العدو

رئيس أركان العدو: هناك قابلية عالية للانفجار في المنطقة وعلينا أن نكون متأهبين

2026-09-08 09:48
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قال المراسل والمحلل العسكري نير دفوري، في موقع القناة 12 العبرية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء (08 أيلول/سبتمبر 2026): "تدخل المؤسسة الأمنية بأكملها، خلال الشهر المقبل، شهر أعياد تشري (الأعياد اليهودية)، وهي في تأهب عالٍ بشكل خاص". 

كما أشار دفوري إلى تحذير رئيس الأركان "الإسرائيلي" إيال زمير، يوم أمس (الاثنين)، لأعضاء هيئة الأركان العامة من أن: "هناك قابلية عالية لانفجار إقليمي، وعلينا أن نكون متأهبين جدًا". وأوضح أن: "القصد هو التأهب في القطاعات جميعها، حيث تجري في جميعها أنشطة ومحاولات لاستهداف المدنيين أو جنود الجيش "الإسرائيلي"".

أضاف الكاتب: "في مواجهة ذلك، يعمل الجيش "الإسرائيلي" في هذه الساحات جميعها، ويستغل إلى أقصى حد حرية العمل المتاحة له. كما يحافظ، في بعض الساحات أيضًا، على الجاهزية للتصعيد، وحتى للتصعيد السريع. وحتى إذا لم يكن احتمال ذلك مرتفعًا جدًا، فلا يخاطرون هنا".

وتابع دفوري: "في الأيام الأخيرة، شهدنا عدة مناورات التي أجراها الجيش، للحفاظ على الجاهزية في الساحات جميعها، في مواجهة مجموعة متنوعة من السيناريوهات. النية هي تقليص احتمال المفاجأة، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والتأهب أيضًا للأيام المقبلة".

كما لفت إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بدأ، في فجر يوم أمس، "مناورة مفاجئة متعددة الساحات، جرى في إطارها اختبار التأهب والجاهزية لسيناريو متعدد الساحات ومفاجئ". ورأى أن الهدف من هذه المناورة هو: "اختبار مستوى جاهزية الجيش "الإسرائيلي" لمجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية المفاجئة، وتفعيل التأهب والقوات الرديفة وفحص عمليات اتخاذ القرارات والاستجابة العملياتية على المستويات جميعها". 

ختم مراسل القناة الـ12 العبرية لافًتا إلى أن: "توقيت المناورة ليس صدفة، لقد اختير عمدًا لتعزيز الدفاع استعدادًا لأيام الأعياد القابلة للانفجار"؛ على حد قوله.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الضفة الغربية إعلام العدو الجيش الاسرائيلي
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