تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تصعيد عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، مرتكبة سلسلة اعتداءات تخللها عملية اغتيال لشاب في منزله في نابلس وعمليات اقتحام ودهم واسعة في قلقيلية وطولكرم وجنين؛ أسفرت عن اعتقال العديد من الفلسطينيين، إلى جانب أعمال تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون وإغلاق مؤسسات في طولكرم.

في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس؛ اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء (08 أيلول/سبتمبر 2026)، الشاب عبد الكريم بني جابر (28 عامًا) بعد محاصرته داخل منزله. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم، قرية عقربا وحاصرت منزلًا في منطقة الديرية في القرية، وطلبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه، مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة. وفقًا للشهود، فرضت قوات الاحتلال طوقًا عسكريًا حول المنزل، وشرعت بإطلاق النار باتجاهه أعقب ذلك سماع دوي انفجارين داخل المنزل المحاصر، وأكدت مصادر محلية استشهاد الشاب ويدعى عبد الكريم بني جابر.

يأتي ذلك بعد استشهاد الشاب محمود محمد عربي (34 عامًا) أمس، برصاص قوات الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس، بعد ملاحقته لعدة ساعات بدعوى تنفيذه عملية طعن أصيب خلالها أحد المستوطنين، قرب بلدة أوصرين.

في محافظة قلقيلية؛ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة شرق المحافظة، واعتقلت 11 فلسطينيًا بينهم والد وأشقاء الشهيد عمر محمد طوباسي الذي استشهد أمس برصاص مستوطنين في البلدة إضافة إلى ثلاثة من أعمامه وخمسة مواطنين آخرين من البلدة.

في طولكرم؛ أنذرت قوات الاحتلال سكان عدة منازل في محيط مخيم طولكرم بإخلائها، وطالبت سكان المنازل بفتح النوافذ حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم بالتزامن مع أعمال تجريف وتفجير في المنطقة. كما اعتقلت قوات الاحتلال في طولكرم أربعة مواطنين، بينهم سيدة، وأقدمت على إغلاق مقر لجنة زكاة طولكرم المركزية وحذرت من التعامل معها.

في محافظة جنين؛ تواصل جرافات الاحتلال أعمال التجريف واقتلاع أشجار الزيتون، في عدد من المناطق وخاصة في بلدة عرابة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون وشنت حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين.

تأتي هذه التطورات، في ظل تصعيد عسكري "إسرائيلي" متواصل في محافظات شمال الضفة الغربية، يترافق وعمليات اقتحام واعتقال وتجريف وفرض قيود على حركة المواطنين، وسط توتر ميداني متصاعد.

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