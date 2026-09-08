قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا ردًا على سؤال عن القدرة على استهداف السفن الحربية المشاركة في الحصار الاقتصادي على إيران: "كونوا على ثقة بأننا نمتلك هذه القدرة، وسترون النتائج".

في تصريح صحفي، على هامش زيارته منزل الطيار الشهيد اللواء عزيز نصير زاده ولقائه أسرة الشهيد، بحضور نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه، قال العميد مجيد ابن الرضا: "بشكل عام، نواصل تنفيذ الخطة الرباعية التي وضعها الطيار الشهيد اللواء عزيز نصير زاده، والتي قُدّمت إلى البرلمان، بالعزم والإرادة نفسيهما، ويسير قادة وزارة الدفاع في الاتجاه نفسه".

وردًا على سؤال عن القدرة على استهداف السفن الحربية المشاركة في الحصار الاقتصادي ضد إيران، قال: "كونوا على ثقة بأننا نمتلك القدرة على ذلك، وسترون النتائج إن شاء الله".

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