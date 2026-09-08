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الرسوم الجمركية الكندية على السلع الأميركية تدخل حيّز التنفيذ
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عربي ودولي

الرسوم الجمركية الكندية على السلع الأميركية تدخل حيّز التنفيذ

2026-09-08 12:44
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تنفيذًا للقرار الكندي السابق وردًا على سياسات ترامب الضريبية، أعلنت كندا، في صباح اليوم الثلاثاء، البدء بتطبيق رسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن: "نسب الرسوم المفروضة تتراوح ما بين 15 و25 و50% على واردات من الولايات المتحدة". 

هذا؛ وتشمل حزمة الرسوم قطاعات واسعة، "أبرزها: الصلب والألمنيوم، منتجات الألبان، المعدات الزراعية، الأجهزة المنزلية، اللب والورق، الإلكترونيات، إلى جانب مجموعة من المنتجات الغذائية والصناعية ومعدات السكك الحديدية"، كما جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية.

إلى ذلك؛ كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلن، في 22 آب/أغسطس الفائت، تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن التقدم المحرز في المحادثات لم يكن كافيًا لتحقيق أهداف بلاده إزاء الكنديين.

وقال كارني إن كندا سترد على الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50% بالمثل، مؤكدًا أنها ستطابق تلك الرسوم "دولارًا مقابل دولار".

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كندا الرسوم الجمركية
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