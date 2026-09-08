توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم إجمالًا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية. وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الحال العامة

طقس صيفي حار نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و32 م°، بيروت 24 و32، زحلة بين 16 و32 م°.

الطقس المتوقع

- الثلاثاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

- الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة.

- الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر.



- الحرارة على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل. يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80٪

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.



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