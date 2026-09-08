كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وزارة العمل تقف تحيةً لروح شهيدتها هبة صباح بالتزامن مع تشييعها 

لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة ورطوبة مرتفعة ساحلًا
🎧 إستمع للمقال
لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة ورطوبة مرتفعة ساحلًا

2026-09-08 13:11
76

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم إجمالًا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية.  وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الحال العامة
طقس صيفي حار نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة. 
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و32 م°، بيروت 24 و32، زحلة بين 16 و32 م°.

الطقس المتوقع 
- الثلاثاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
- الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة. 
- الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر.


- الحرارة على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل. يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80٪
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو| كفررمان تشيّع 12 شهيدًا من عائلة واحدة ارتقوا في عدوان
فيديو| كفررمان تشيّع 12 شهيدًا من عائلة واحدة ارتقوا في عدوان "إسرائيلي" غادر  
لبنان منذ 33 دقيقة
وزارة العمل تقف تحيةً لروح شهيدتها هبة صباح بالتزامن مع تشييعها 
وزارة العمل تقف تحيةً لروح شهيدتها هبة صباح بالتزامن مع تشييعها 
لبنان منذ 38 دقيقة
طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة ورطوبة مرتفعة ساحلًا
طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة ورطوبة مرتفعة ساحلًا
لبنان منذ 58 دقيقة
8948 شهيدًا و30638 جريحًا حصيلة العدوان
8948 شهيدًا و30638 جريحًا حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان
لبنان منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
فيديو| كفررمان تشيّع 12 شهيدًا من عائلة واحدة ارتقوا في عدوان
فيديو| كفررمان تشيّع 12 شهيدًا من عائلة واحدة ارتقوا في عدوان "إسرائيلي" غادر  
لبنان منذ 33 دقيقة
وزارة العمل تقف تحيةً لروح شهيدتها هبة صباح بالتزامن مع تشييعها 
وزارة العمل تقف تحيةً لروح شهيدتها هبة صباح بالتزامن مع تشييعها 
لبنان منذ 38 دقيقة
طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة ورطوبة مرتفعة ساحلًا
طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة ورطوبة مرتفعة ساحلًا
لبنان منذ 58 دقيقة
معرض
معرض "الرسول الأكرم" في حاريص.. دعمٌ للطلاب وتمسكٌ بالعلم رغم التحديات
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة